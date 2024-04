Κοινωνία

Βουλιαγμένης και Αλίμου: Καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων με τραυματίες

Μεγάλη κινητοποίηση της Τροχαίας και διασωστών του ΕΚΑΒ για να προσεγγίσουν το σημείο του τροχαίο. Μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε ήδη στην περιοχή.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (08/04) στη διασταύρωση της λεωφόρου Αλίμου με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά από καραμπόλα εννέα οχημάτων.

Στελέχη της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής μετέβησαν άμεσα στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρας και διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς από τις συγκρούσεις των οχημάτων υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Στους δρόμους γύρω απο την περιοχή της καραμπόλας, καταγράφεται ανάσχεση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

