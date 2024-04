Κοινωνία

Φωτιά στη Βραυρώνα: Συνελήφθη ο υπαίτιος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του υποβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη ενός 77χρονου άνδρα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη Βραυρώνα, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί επί της οδού Αλκμήνης στην περιοχή Κήποι Βραυρώνας, και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες, ωστόσο δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκόπουλου, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών σε αγροτοδασική έκταση, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο 77χρονος έκαιγε κλαδέματα σε δικό του αγροτεμάχιο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Κικίλιας: Ο εμπρησμός από αμέλεια έχει το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα με τον εμπρησμό από πρόθεση Έκκληση προς τους αγρότες και όσους ασχολούνται αυτή την περίοδο με τη γη τους, να δείξουν υπευθυνότητα και να σεβαστούν το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές των συμπολιτών τους, απευθύνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας μέσω ανάρτησης του στο "X". Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας αναφέρει: «Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά ότι ο εμπρησμός από αμέλεια έχει το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα με τον εμπρησμό από πρόθεση. Απευθύνομαι στους αγρότες και στους ανθρώπους που ασχολούνται αυτή την περίοδο με τη γη τους. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πρόκλησης καταστροφικής πυρκαγιάς. Δείξτε υπευθυνότητα, σεβαστείτε το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές των συμπολιτών μας». Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά ότι ο εμπρησμός από αμέλεια έχει το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα με τον εμπρησμό από πρόθεση. Απευθύνομαι στους αγρότες και στους ανθρώπους που ασχολούνται αυτή την περίοδο με τη γη τους. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 8, 2024