Τέμπη: Ελεύθερο με εγγύηση-“μαμούθ” στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ για τη σύμβαση 717

Είναι η δεύτερη φορά που επιβάλλεται τόσο υψηλή χρηματική εγγύηση για την ελευθερία κατηγορουμένου μέχρι τη δίκη.

Την απόφαση να αφήσουν ελεύθερο ένα στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ μέχρι την εκδίκαση της εναντίον του κατηγορίας για τη μη ολοκλήρωση της «Σύμβαση 717» αποφάσισαν από κοινού την Δευτέρα οι λεγόμενες «ευρωπαίες» εισαγγελέας και ανακρίτρια, έναντι ωστόσο ιδιαίτερα υψηλής χρηματικής εγγύησης.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Λία Κοντοπούλου, εγγύηση ύψους 900.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε από την “ευρωπαία ανακρίτρια” Χριστίνα Σαλάππα και την “ευρωπαία εισαγγελέα” Πόπη Παπανδρέου, σε υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρίας το οποίο απολογήθηκε την Δευτέρα για το ζήτημα της μη ολοκλήρωσης των έργων της σύμβασης. Πρόκειται για τη σύμβαση έργων αναβάθμισης του δικτύου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, της οποίας (σύμβασης) η εκτέλεση, εύλογα συμπεραίνεται ότι αν είχε ολοκληρωθεί, θα υπήρχαν μέτρα και υποδομές ασφαλείας που θα απέτρεπαν το δυστύχημα.

Οι κ. Σαλάππα και Παπανδρέου είναι δικαστικοί της ελληνικής έννομης τάξης, οι οποίες ωστόσο είναι υπηρεσιακά αρμόδιες για υποθέσεις, ευρωπαϊκού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Είναι η δεύτερη φορά που επιβάλλεται τόσο υψηλή εγγύηση σε κατηγορούμενο.

Οι απολογίες κατηγορουμένων για το θέμα της σύμβασης, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

