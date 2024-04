Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω”: Οι “Πυξ Λαξ” καλεσμένοι του Νίκου Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτή την Πέμπτη στο στούντιο μια νοσταλγική αναδρομή στη μακρά πορεία του θρυλικού ελληνικού συγκροτήματος.

-

Την Πέμπτη 11 Απριλίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τους «Πυξ Λαξ».

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας μιλούν για τη θρυλική διαδρομή των «Πυξ Λαξ», που άφησαν εποχή.

Η πρώτη τους συνάντηση, τα παιδικά τους χρόνια στο Μενίδι και οι δυσκολίες στο ξεκίνημά τους.

Ο Μάνος Ξυδούς, που τους άνοιξε την πόρτα των δισκογραφικών εταιριών, η χρονιά με τις 176 συναυλίες και η αποθέωση στον Λυκαβηττό και στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Την Πέμπτη 11 Απριλίου, στις 23:30, οι «Πυξ Λαξ» μιλούν για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Trailer:

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε κομμωτήριο

Βόλος: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην πεθερό της για βιασμό του 4χρονου γιου της

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση