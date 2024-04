Πολιτισμός

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης εκτάκτως στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από τη μεγάλη του συναυλία εισήχθη στο νοσοκομείο ο συνθέτης. Το μήνυμά του.

-

Στο νοσοκομείο εισήχθη την περασμένη Παρασκευή ο συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό, μέσω ανάρτησής του.

Ο μουσικοσυνθέτης είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση.

Το ατύχημα όμως έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη του συναυλία, η οποία και αναβλήθηκε.

Η ανάρτηση του Σταμάτη Σπανουδάκη:

«Επίσκεψη Θεού! Σας γράφω δύο λογάκια, με χαρά, για την τελευταία μου περιπέτεια.

Παρασκευή μεσημέρι, γλιστράω στο σπίτι και πέφτω πίσω με φοβερό γδούπο. Πόνος απίστευτος! Μένω ακίνητος φωνάζοντας τρομαγμένος την Ντόρη μου. Δόξα τω Θεώ, ήρθε αμέσως και κατάλαβε πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί! Έκατσε δίπλα μου και πήραμε τηλέφωνο τον αγαπημένο μας Γιώργο να τρέξει προς βοήθεια. Προσπάθησε με χίλιους τρόπους να με οδηγήσει στο κρεβάτι, σφάδαζα όμως σε κάθε κίνηση. Αποφάσισα να μείνω στο σημείο της πτώσης μου μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Μετά από αρκετή ώρα αφόρητων πόνων, φτάσαμε στο νοσοκομείο. Η διάγνωση: σπασμένο ισχίο.

Απόφαση γιατρών: επείγουσα εγχείρηση την επόμενη μέρα το πρωί. Στο δωμάτιο προσευχή, χαρά και ευχαριστίες για την επίσκεψη αλλά και να ψάχνω το γιατί…

Έγινε η εγχείρηση και, πριν καλά καλά συνέλθω, αποφασίζω, σίγουρος πια, πως ό,τι και να γίνει αποκλείεται να ακυρώσω τη συναυλία μας. Είμαι βέβαιος, μάλιστα, ότι θα είναι και για σας και για μένα μία από τις καλύτερές μου. Επίσης υποψιάζομαι ότι ακόμα και αν πρέπει να είμαι καθιστός ή και σε καροτσάκι, θα είμαι πλήρης και ευτυχής. “Η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται”. Μη τρομάξετε ή στεναχωρηθείτε. Θα δείτε ότι η μουσική και οι στίχοι μου θα ξε-σηκώσουν κι εμένα και εσάς!

Σας περιμένω, λοιπόν, με πολλή χαρά κι ευγνωμοσύνη να τιμήσουμε όλοι μαζί τον αγαπημένο μας Αλέξανδρο αλλά και τους ήρωες της Πολεμικής μας Αεροπορίας!» έγραψε ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημοτικού έφτιαξαν ρομπότ που βοηθά άτομα με προβλήματα όρασης (βίντεο)

Πρίγκιπας Φίλιππος: Ο γαλαζοαίματος με τις ελληνικές ρίζες

Ενδοοικογενειακή βία – Αιτωλικό: Χτύπησε με τούβλο τη γυναίκα του