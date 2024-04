Καιρός

Καιρός: λιακάδα και ζέστη την Τετάρτη

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα δυτικά αραιές νεφώσεις.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά της Ηπείρου να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά από το μεσημέρι 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 20 με 21 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

