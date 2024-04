Αθλητικά

ΑΕΚ: Ακύρωσε 55 εισιτήρια διαρκείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί προχώρησε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση των Κιτρινόμαυρων.

-

Στην ακύρωση 55 εισιτηρίων διαρκείας προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι κάτοχοί τους προσπάθησαν να περάσουν κι άλλο άτομο στο γήπεδο. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει με επίσημη ανακοίνωση το συμβάν, προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν παρόμοιες μεθόδους στο μέλλον.

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Στις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εντοπίστηκαν συνολικά 55 περιπτώσεις στις οποίες κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας προσπάθησαν να περάσουν μαζί τους στο γήπεδο πρόσωπα που δεν είχαν εισιτήριο.



Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, το σύστημα ασφαλείας της OPAP Arena επιτρέπει άμεσα τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους κατόχους διαρκείας, όπως και για όσους έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενα παιχνίδια και τα εισιτήρια τους έχουν ακυρωθεί ήδη για το υπόλοιπο της σεζόν, ανακοινώνουμε πως σε περίπτωση που την επόμενη περίοδο εντοπιστούν ξανά να προσπαθούν να περάσουν μαζί τους άτομα χωρίς εισιτήριο, τότε θα τους στερηθεί δια παντός το δικαίωμα να αγοράζουν διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ. Όπως και ονομαστικά απλά εισιτήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο

Έχασε την σκυλίτσα του στον Έβρο και την βρήκε στην Σερβία

tickets.gov.gr: Πρεμιέρα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα