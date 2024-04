Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Στάση εργασίας των εξωτερικών φρουρών

Πότε και για ποιο λόγο θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών.

Σε στάστη εργασίας θα προβούν αύριο Τετάρτη, 10 Απριλίου, οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών Κορυδαλλού.

Οι φρουροί διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση των φυλακών αλλά και για άλλα προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι είναι θέμα χρόνοι η απόδραση κάποιου κρατούμενου.

Κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας θα βρεθούν έξω από την είσοδο των φυλακών και θα απλώσουν πανό.

