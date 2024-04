Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση έδωσε… νέα ζωή σε νεφροπαθή

Ένας άνδρας έλαβε νεφρό μέσω μεταμόσχευσης και ξεκινά μια καινούρια ζωή.

Ένας 47χρονος νεφροπαθής από τη Μαγνησία υποβλήθηκε σε πετυχημένη μεταμόσχευση νεφρού, από πτωματικό δότη και βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεταμόσχεση νεφρού σε νεφροπαθή της Μαγνησίας, από πτωματικό δότη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, Βασίλη Γιαννάκο, ο λήπτης του οργάνου είναι 47χρονών, οικογενειάρχης και επαγγελματίας στην ευρύτερη περιοχή και επί οκτώ χρόνια βρισκόταν σε διαδικασία αιμοκάθαρσης.

