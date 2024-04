Υγεία - Περιβάλλον

Σίφνος: Ασθενής πλήρωσε ελικόπτερο για τη διακομιδή της στην Αθήνα

Η περιπέτεια μίας γυναίκας για τη διακομιδή της από το νησί των Κυκλάδων σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Μια γυναίκα, κάτοικος της Σίφνου υπέστη κάταγμα ισχίου και φαίνεται να πέρασε έναν «Γολγοθά» μέχρι να πάρει την απόφαση να διακομιστεί μόνη της στην Αθήνα.

Η ασθενής πήγε αρχικά στο περιφερειακό ιατρείο, όπου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την εξέτασαν και διαπίστωσαν πως χρήζει χειρουργείου.

Οι επιλογές της ήταν είτε να το κάνει στη Σύρο είτε στην Αθήνα. Στην πρώτη περίπτωση θα μεταφερόταν με πλωτό του νοσοκομείου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ στη δεύτερη θα έπρεπε να περιμένει το πλοίο της επομένης για Πειραιά.

Λόγω του ότι όμως, είναι συχνό να μην δέχονται περιστατικά στο νοσοκομείο Σύρου και από εκεί να μεταφέρονται στην Αθήνα, η γυναίκα απέκλεισε το ενδεχόμενο και αποφάσισε να καλέσει ιδιωτικό ελικόπτερο ώστε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

