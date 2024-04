Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους - Θεία Κυριακής: Της απαγόρευε να βγαίνει από το σπίτι μόνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες για την καταπίεση που φέρεται να δεχόταν η άτυχη Κυριακή, τις οποίες αποκάλυψαν στο "Πρωινό" άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο ζευγάρι.

-

Αδιάκοπες είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με την πολύμορφη κακοποίηση της άτυχης Κυριακής Γρίβα, η οποία την 01.04 έπεσε νεκρή από μαχαίρωμα από το σύντροφό της μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Όπως τόνισε την Τετάρτη στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μία θεία της κοπέλας, ο 39χρονος δεν ήθελε η Κυριακή να βγαίνει από το σπίτι τους μόνη της για να πάει οπουδήποτε, ακόμα στους γονείς της. «Της έλεγε “Αν οι γονείς σου δεν θέλουν εμένα να πάω στο σπίτι τους, δεν θα θέλουν ούτε κι εσένα”», αποκάλυψε η θεία της και συνέχισε: «Δεν την άφηνε να βάλει όμορφα ρούχα. Είχε τους κωδικούς της στο facebook, την παρακολουθούσε σε όλα. Ακόμα κι όταν το κορίτσι μιλούσε στο messenger μαζί μου, καταλάβαινα ότι τα διάβαζε κι εκείνος, διότι εκείνη μου έλεγε “Δεν είμαι μόνη μου”. Ουσιαστικά εκείνη τον συντηρούσε οικονομικά. Σε άλλη, παλιότερη περίοδο, τον είχε βοηθήσει να βρει δουλειά στον δικό της εργοδότη, και εργάστηκαν μαζί. Στη δουλειά εκείνη, μία φορά που εκείνος αρρώστησε, δεν της επέτρεψε να πάει ούτε εκείνη, λέγοντάς της ότι αν πήγαινε, και αν οδηγούσε το επαγγελματικό όχημα άλλος άνδρας αντί για τον ίδιο, θα μπορούσε ο άνδρας εκείνος να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Όταν την κακοποιούσε, εκείνη τον κάλυπτε. Όταν τη ρωτούσε κάποιος για τα σημάδια που της άφηνε, απαντούσε παραδείγματος χάριν ”Χτύπησα στην πόρτα”. Κάποια στιγμή είχε χωρίσει από τον κατηγορούμενο, είχε μετακομίσει στη μητέρα της, είχε μείνει εκεί επί μία εβδομάδα και εκείνος της έλεγε “Αν δεν επιστρέψεις θα αυτοκτονήσω”».

Από την πλευρά της, μία πρώην συνάδελφος της Κυριακής του 39χρονου είπε στην εκπομπή: «Πάντα έλειπαν μαζί, ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο είχε αρρωστήσει. Κάποια στιγμή η Κυριακή έλειψε λέγοντας ότι θα έκανε κάποια εγχείρηση, και αργότερα υπολογίζοντας τις ημερομηνίες, διαπιστώσαμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος και είχε αποβάλει, προφανώς από κάποιο ξυλοδαρμό. Ακόμα και το βλέμμα αυτού του ανθρώπου ήταν βίαιο. Η Κυριακή ήταν ένας κλειστός χαρακτήρας, δεν μιλούσε για τα προβλήματά της, κι αυτό εκείνος το εκμεταλλεύτηκε».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννενα: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο

Τσεχία: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανθρώπους που περίμεναν σε ουρά