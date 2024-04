Κόσμος

Φόρουμ των Δελφών – Ζελένσκι: Τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος γίνονται μόνο με ουκρανικά όπλα

«Ο Πούτιν ποντάρει στο να μετατρέψει τα πάντα σε ερείπια και να προχωρήσει καταλαμβάνοντας άδειες πόλεις», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Κάθε ημέρα υπάρχει φόβος ότι μια ρωσική ρουκέτα θα πλήξει πόλεις της Ουκρανίας, σχολεία, κατοικίες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διαδικτυακή συμμετοχή του στο Φόρουμ των Δελφών.

«Ο Πούτιν ποντάρει στο να μετατρέψει τα πάντα σε ερείπια και να προχωρήσει καταλαμβάνοντας άδειες πόλεις, πόλεις που πριν είχαν ζωή. Καταστρέφει τις υποδομές ενέργειας γιατί θέλει να τρομοκρατήσει», είπε. «Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να απελευθερώσουμε τη γη μας, να προστατεύσουμε τις πόλεις μας, αλλά χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειαζόμαστε αντιαεροπορικά, κάποιες δεκάδες συστήματα και σύγχρονα αεροσκάφη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα πάντα είναι ρεαλιστικά, αλλά εξαρτώνται από την πολιτική βούληση των εταίρων μας. Είναι πιθανό να κερδίσουμε τον πόλεμο. Μπορούμε να σώσουμε ζωές, αν δεν διστάσετε», είπε.

«Η πρόεδρος της Ελλάδας και ο πρωθυπουργός ήρθαν στην Ουκρανία και είδαν την κατάσταση». Απαντώντας σε ερώτηση για την παλαιότερη δήλωσή του ότι αν δεν υπάρξει στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, η Ουκρανία θα αναγκαστεί να υποχωρήσει, είπε ότι η χώρα του «λειτουργεί ως ασπίδα στη ρωσική επιθετικότητα. Είναι δύσκολο αν δεν υπάρχει ενότητα και οπλισμός». Αναφέρθηκε στην ανάγκη να αξιοποιηθούν οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι.

«Το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί, όταν έχουμε όπλα, θα "σπάσουμε την πλάτη" του Πούτιν. Απαιτούνται αντιαεροπορική άμυνα, πυροβολικό και όπλα μακρού βεληνεκούς. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους εταίρους μας, αλλά αυτά που έχουμε τώρα δεν είναι αρκετά».

«Δεν χρησιμοποιήσαμε δυτικό οπλισμό για να επιτεθούμε σε στόχους σε ρωσικό έδαφος», είπε. «Ό,τι χρησιμοποιήθηκε για τέτοιες επιθέσεις (με στόχους αποκλειστικά στρατιωτικούς ή ενεργειακούς) είναι αποκλειστικά ουκρανικής κατασκευής», δήλωσε.

Ρωτήθηκε αν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει εδάφη για να εξασφαλίσει ειρήνη και απάντησε ότι η Ουκρανία έχει εισηγηθεί μια πρόταση για ειρήνη.

