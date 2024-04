Πολιτική

Πέθανε ο Νίκος Κλείτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώην Υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής, ο σερραίος πολιτικός υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

-

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Κλείτος, πρώην Υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια Σερρών και πατέρας της γνωστής δημοσιογράφου Λίνας Κλείτου.

Ο Νίκος Κλείτος γεννήθηκε το 1929 στο χωριό Άγιος Χριστόφορος Σερρών και σπούδασε νομική και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως βουλευτής Σερρών μέχρι το 1993, ενώ διετέλεσε και Υπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Νικόλαο Κλείτο, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974. Γεννήθηκε το 1929 στον Άγιο Χριστόφορο Σερρών και σπούδασε νομικά και οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως βουλευτής Σερρών μέχρι το 1993, ενώ διετέλεσε και Υπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρέτισε τον πατέρα της η κ. Κλείτου:

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου πατέρα.Σε ευχαριστώ για όλα. — Lina Kleitou (@LKleitou) April 10, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση έδωσε… νέα ζωή σε νεφροπαθή

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)