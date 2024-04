Κοινωνία

Κερατσίνι: Επτά συλλήψεις για τη συμπλοκή μεταξύ μαθητών

Η συμπλοκή στο πάρκο μεταξύ μαθητών από διαφορετικά σχολεία και η επίθεση συγγενών ενός εκ των θυμάτων σε δράστες της συμπλοκής, στο σχολείο τους.

Στη σύλληψη 5 μαθητών από διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα, προχώρησαν οι Αρχές, μετά από συμπλοκή μεταξύ τους το πρωί της Δευτέρας 8 Απριλίου, σε πάρκο του Κερατσινίου.

Παράλληλα συνελήφθησαν και δυο συγγενείς τους ενός εκ των εμπλεκομένων, οι οποίοι πήγαν στο σχολείο που φοιτούν οι μαθητές που χτύπησαν και λήστεψαν τον συγγενή τους και τους επιτέθηκαν.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 8-4-2024 στην περιοχή του Κερατσινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας, -5- ανήλικοι, ηλικίας 18 και 17 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για απλές σωματικές βλάβες από κοινού και ληστεία κατά συναυτουργία.

Επιπλέον συνελήφθησαν και -2- συγγενικά πρόσωπα, ενός εκ των 18χρονων, για απλές σωματικές βλάβες και διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 8-4-2024 και μετά από λεκτικό επεισόδιο σε πάρκο του Κερατσινίου μεταξύ δυο ομάδων ανηλίκων(αποτελούμενες από δύο και τρεις ανήλικους αντίστοιχα) οι οποίοι φοιτούν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, ακολούθησε μεταξύ τους συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο 18χρονων, ενώ με τη χρήση βίας οι τρεις ανήλικοι αφαίρεσαν και μία χρυσή αλυσίδα.

Στη συνέχεια, οι δύο 18χρονοι κατήγγειλαν το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου-Δραπετσώνας ενώ παράλληλα, πατέρας και αδερφός ενός εξ αυτών, μετέβησαν σε σχολικό συγκρότημα του Κερατσινίου όπου φοιτούν οι -3- ανήλικοι που νωρίτερα είχαν προκαλέσει σωματικές βλάβες στους δύο 18χρονους, και τους επιτέθηκαν.

Έπειτα και οι -7- εμπλεκόμενοι στα δύο διαδοχικά περιστατικά οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας όπου συνελήφθησαν για τα ανωτέρω αδικήματα ενώ κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 18χρονο η χρυσή αλυσίδα που είχε αφαιρεθεί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

