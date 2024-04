Κοινωνία

Περιστέρι: Σεξουαλική επίθεση ηλικιωμένου σε παιδί με νοητική υστέρηση

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος τον εξουδετέρωσε.

Τις αρρωστημένες του ορέξεις, προσπάθησε να εκτονώσει πάνω σε ένα ανήλικο παιδί με νοητική υστέρηση, ένας 74χρονος στο Περιστέρι.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε τον δράστη να θωπεύει το 16χρονο παιδί που αθλούνταν στο γήπεδο «Χωραφά».

Ο αστυνομικός επενέβη άμεσα, ακινητοποίησε τον δράστη και έδωσε τέλος στη σεξουαλική επίθεση.

Αμέσως μετά, ο 74χρονος συνελήφθη για κατάχρηση και ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου.

