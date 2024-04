Κοινωνία

Αγρίνιο – Καταγγελία 19χρονης: Ο πατέρας μου με έδειρε και μου έσπασε τα δάχτυλα

Για ακραία σωματική βία και μάλιστα με χρήση ξύλινης ράβδου, μίλησε τρομοκρατημένο το κορίτσι στις Αρχές.

Ασταμάτητα καταγράφονται τα νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που αν μη τι άλλο προξενεί έντονο προβληματισμό σε πολίτες και Αρχές.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της περιοχής agriniopress.gr , τελευταίο περιστατικό είναι αυτό το οποίο συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 11.04 και για το οποίο έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 40χρονου, που φέρεται να χτύπησε την 19χρονη κόρη του σε χωριό του Αγρινίου. Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε με ξύλο την κόρη του στο χέρι, σπάζοντάς της μάλιστα δύο δάχτυλα.

Σύμφωνα με την κατάγγελία εν συνεχεία την απείλησε και να την έβρισε, με την νεαρή να απευθύνεται στις Αρχές. Σε βάρος του πατέρα της έχει σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

