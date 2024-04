Life

“Η Μάγισσα” - Τελευταίο επεισόδιο: Ο μύθος γράφει τον συγκλονιστικό του επίλογο… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 "Η Μάγισσα", που κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

-

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους είδαν, λόγω μιας εξαφάνισης, να αναβιώνει η παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκίνησε κι ένα κορίτσι, που είχε οδηγό τα οράματά του, έκανε τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της "μάγισσας".

Η αρχή ήταν το σκοτάδι...

Το τέλος είναι το φως!

Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 21:00, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς

Ο μύθος γράφει τον συγκλονιστικό του επίλογο…

Η ώρα της μεγάλης μάχης έφτασε. Λασκαραίοι και Γερακάρηδες γίνονται σύμμαχοι κι εχθροί.

Ο Τζανής θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τα κεκτημένα του, ενώ ο κόσμος γύρω και μέσα του γκρεμίζεται συθέμελα.

Ο Μιχαήλ και ο Σπήλιος καλούνται να πληρώσουν βαρύ τίμημα για τα λάθη τους.

Το καλό και το κακό θα συγκρουστούν για την τελική επικράτηση.

Η επόμενη μέρα θα είναι μια νέα αρχή για τις δύο οικογένειες, που θα πρέπει να θάψουν τους νεκρούς τους και να κλείσουν τις πληγές τους…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)