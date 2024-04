Κόσμος

Δημοσίευμα Ακσάμ: Στις 14 Μαΐου ο Μητσοτάκης στην Τουρκία

Τι αναφέρει το δημοσίευμα του τουρκικού μέσου ενημέρωσης για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Η αντζέντα της συνάντησης.

Στις 14 Μαϊου βλέπει την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα η τουρκική εφημερίδα Ακσάμ η οποία γράφει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερνρογάν αμέσως μετά το Μπαϊράμι ξεκινά κρίσιμες επαφές με ηγέτες ξένων χωρών

Η Ακσάμ δίνει ημερομηνία της επίσκεψης Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα παρότι δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί ή ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στη συνάντηση με Ερντογάν θα εξεταστεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε στη συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Άλλωστε η τουρκική εφημερίδα γράφει ότι μετά το Μπαϊράμι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ θα επισκεφθεί στις 22 Απριλίου το Ιράκ, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Ο Ερντογάν, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ στις 9 Μαΐου, θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Μπάιντεν. Η προμήθεια των F-16 της Τουρκίας και η ένταξη στο πρόγραμμα των F-35 θα είναι στην ατζέντα.

Ένας από τους σημαντικούς καλεσμένους που αναμένεται να έρθει στην Τουρκία αυτόν τον μήνα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν.

Ο δεύτερος καλεσμένος είναι ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ. Θα είναι η πρώτη προεδρική επίσκεψη από τη Γερμανία μετά από 10 χρόνια.

Αναμένεται να επισκεφθεί και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Σίσι.





