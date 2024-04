Κόσμος

Σίδνεϊ: Νεκροί από την επίθεση και μωρό μεταξύ των θυμάτων (εικόνες)

Δραματικός είναι ο απολογισμός από την επίθεση που έγινε σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία. Μωρό 9 μηνών δέχθηκε μαχαιριά.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, δήλωσε στον Τύπο εκπρόσωπος της αστυνομίας ο οποίος δεν απέκλεισε την εκδοχή της "τρομοκρατικής" επίθεσης.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η υπηρεσία των ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε από την αστυνομία και ότι κατά τα φαινόμενα πρόκειται για τον δράστη.

Now a Terrorist Attack in Sydney inside Westfield Bondi Shopping mall



- As per various reports, at least 10 people killed by terrorists.



- They shot and stabbed civilians



- Police killed one terrorist on the spot



- Shoppers have been evacuated



Many more news yet to come. pic.twitter.com/jZi3xZcpPO — Sunanda Roy ?? (@SaffronSunanda) April 13, 2024

Την ίδια ώρα, πλάνα που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, αποτυπώνουν την επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων ανθρώπων μέσα από το εμπορικό κέντρο όπου έγινε η επίθεση, μεσημεριανή τοπική ώρα.

Η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη ανθρώπων να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφταναν στην περιοχή.

??BREAKING: Four dead and multiple seriously injured in horror stabbing at Sydney mall with terrified shoppers running for their lives.



Images of the attacker holding a knife. pic.twitter.com/iObhYogh4b — I Meme Therefore I Am ???? (@ImMeme0) April 13, 2024

Οι αστυνομικές αρχές παρότρυναν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό.

The terrorist in Sydney Australia was shot pic.twitter.com/v1wBPtM4ua — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 13, 2024

