Τουρκία – Αττάλεια: Δυστύχημα με τελεφερίκ (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση των τουρκικών Αρχών για τη διάσωση των εκατοντάδων εγκλωβισμένων, μετά το δυστύχημα σε τελεφερίκ.

Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι είναι ο πρώτος απολογισμός από δυστύχημα σε τελεφερίκ σε τουριστικό θέρετρο της Αττάλειας, στην Τουρκία, ενώ όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι προσπάθειες διάσωσης 43 ατόμων σε 8 καμπίνες συνεχίζονται, ενώ ξεκίνησε και δικαστική έρευνα.

Antalya'n?n Konyaalt? ilcesindeki Tunektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, gece goruslu helikopterlerin yard?m?yla kurtar?l?yor. Icisleri bakanl?g?n?n koordinasyonu ile sabaha kadar suren kurtarma cal?smalar?nda 15 kabinde as?l? kalan 98 kisi… pic.twitter.com/fEGOC4sUMJ — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) April 13, 2024

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μία από τις καμπίνες του τελεφερίκ, στην Αττάλεια ανήκει στην εταιρεία ANET, μια από τις εταιρείες του Μητροπολιτικού Δήμου Αττάλειας, έπεσε για άγνωστο λόγος. Στο σημείο κατευθύνθηκαν αμέσως πολλά ιατρικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ενώ όπως έγινε γνωστό 1 άτομο έχασε τη ζωή του. Μετά το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν 10 άτομα, ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του του δήμου Αττάλειας έβγαλαν τους πολίτες από τις καμπίνες στην περιοχή κοντά στο σημείο αναχώρησης μεταφέροντάς τους σε ασφαλή περιοχή.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών (AFAD) Okay Memis ανέφερε:

#teleferik #Antalya



1 kisinin hayat?n? kaybettigi onlarca kisinin saatlerce mahsur kald?g? teleferik kazas?n?n goruntuleri.



pic.twitter.com/n3an6uPMuQ — Son Haberler X (@sonhaberlerx) April 13, 2024

«Το έργο μας συνεχίζεται αδιάκοπα. Έχουμε απομακρύνει 128 πολίτες από 16 καμπίνες μέχρι στιγμής. Συνεχίζεται η διαδικασία διάσωσης 43 πολιτών από 8 καμπίνες.

Συνεχίζουμε αυτές τις επιχειρήσεις με 4 ελικόπτερα. Φτάνουμε στις καμπίνες και τις εκκενώνουμε με τη βοήθεια σχοινιού. Σήμερα υπάρχουν κατά καιρούς προβλήματα στις πτήσεις λόγω του ανέμου. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τη λειτουργία μας πριν πέσει το σκοτάδι».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε σε δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «112 άτομα σε 15 καμπίνες που είχαν παγιδευτεί στην Αττάλεια εκκενώθηκαν επιτυχώς. Οι προσπάθειες διάσωσης γίνονται σχολαστικά».

Antalya'n?n Konyaalt? ilcesindeki Tunektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar?n kurtar?lma an? dronla goruntulendi https://t.co/ojpxYpbHqC pic.twitter.com/MixMagEWQc — Anadolu Ajans? (@anadoluajansi) April 13, 2024

Στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αναφέρεται ότι «1 ελικόπτερο τύπου AS-532 Couger ανατέθηκε από την 3η Διοίκηση της Κύριας Βάσης Αεριωθουμένων μας στο Ικόνιο για να υποστηρίξει τις προσπάθειες διάσωσης πολιτών που εγκλωβίστηκαν μετά το ατύχημα με το τελεφερίκ στην Αττάλεια».





