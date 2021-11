Κόσμος

Ιταλία - Πτώση τελεφερίκ: Ένταλμα σύλληψης για τον παππού του 6χρονου επιζώντα

Το παιδί που έχασε την οικογένειά του στο δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Ιταλία τον περασμένο Μάιο απήχθη από τον παππού του.

Ιταλοί δικαστές εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της απαγωγής εναντίον του παππού ενός Ισραηλινού αγοριού που ήταν ο μοναδικός επιζών ενός δυστυχήματος με τελεφερίκ τον Μάιο, ανέφεραν σήμερα οι εισαγγελείς.

Επισκεπτόμενος τον εξάχρονο στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο, ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του, Σμούελ Πέλεγκ, τον πήρε και τον έφερε μαζί του πίσω στο Ισραήλ χωρίς τη συγκατάθεση της θείας του από την πλευρά του πατέρα του με την οποία ζούσε μαζί, προκαλώντας μια διαμάχη μεταξύ των δύο οικογενειών για την κηδεμονία του.

Το αγόρι, ο Έιταν Μπιράν, πήγε να ζήσει με τη θεία του, Άγια Μπιράν, μετά τον θάνατο των γονέων, του μικρότερου αδελφού του και άλλων 11 ανθρώπων στο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη βόρεια Ιταλία τον Μάιο.

Το ένταλμα σύλληψης θέτει στο στόχαστρο τον Πέλεγκ καθώς και τον Γκαμπριέλ Αμπουτμπούλ Αϊόν, ο οποίος φέρεται να τον βοήθησε με το σχέδιό του, ανέφερε η ανακοίνωση.

Δικαστές στην πόλη Παβία ζήτησαν την έκδοση των δύο ανδρών στην Ιταλία εφόσον συλληφθούν, ανέφερε η δήλωση.

Η αποφασιστικότητα της οικογένειας από την πλευρά της μητέρας να φέρει το αγόρι πίσω στο Ισραήλ έτσι ώστε να ζήσει μαζί τους ήταν "η πηγή του εγκληματικού σχεδίου που εκτελέστηκε με σαφή προμελέτη και σχολαστική οργάνωση από τους υπόπτους", αναφέρει.

Η πρώην σύζυγος του Πέλεγκ, Έσθερ Άθεν Κοέν, έχει τεθεί επίσης υπό έρευνα.

Ο Πέλεγκ και ο Άιον φέρεται να μετέφεραν το αγόρι οδικώς στην Ελβετία και στη συνέχεια ταξίδεψαν αεροπορικώς για το Τελ Αβίβ καταβάλλοντας 42.000 ευρώ για την ναύλωση ιδιωτικού αεροσκάφους.

Τον περασμένο μήνα, ισραηλινό δικαστήριο αποφάσισε πως το αγόρι πρέπει να επιστραφεί στους συγγενείς του στην Ιταλία, όπου έχουν δοθεί στη θεία δικαιώματα κηδεμονίας. Το αγόρι παραμένει στο Ισραήλ.

Δικηγόροι της θείας με τους οποίους επικοινώνησε το Reuters αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο δικηγόρος του Πέλεγκ στην Ιταλία δήλωσε στο Reuters πως κατέθεσε ήδη αίτηση αναίρεσης του εντάλματος σύλληψης.

Η οικογένεια του Πέλεγκ δήλωσε πως δεν έχει λάβει οιοδήποτε ένταλμα σύλληψης, αρνούμενη περαιτέρω σχόλια. Δικηγόρος του Άιον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.

