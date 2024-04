Κόσμος

Η Τουρκία διαψεύδει χρήση ραντάρ κατά του Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άγκυρα «απαντά» στις αναφορές για χρήση τουρκικής βάσης για επιθέσεις κατά του Ιράν.

-

Δεν ισχύουν οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η βάση ραντάρ Κιουρετσίκ χρησιμοποιείται εναντίον του Ιράν, δηλώνει η τουρκική προεδρίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βάση ραντάρ Κιουρετσίκ που βρίσκεται στη Μαλάτια, δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και στοχεύει στην προστασία ανθρώπων, εδαφών και δυνάμεων των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Υποστηρίζει ότι «οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτό το σύστημα ραντάρ μοιράζονται και χρησιμοποιούνται από κοινού με τους συμμάχους για την άμυνα της Συμμαχίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, δεν είναι δυνατό να μοιραστούν πληροφορίες ραντάρ με χώρες που δεν είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως το Ισραήλ.

Στο μεταξύ σε εθνικιστικά τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμοιράζεται παράλληλα ευρέως η μη επιβεβαιωμένη ‘είδηση’ ότι «η Τουρκία ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της εναντίον του Ιράν».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Πυροβολισμοί σε αγώνα βόλεϊ

Πάτρα - Μηνιγγίτιδα: Ακρωτηριάστηκε 20χρονη φοιτήτρια

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε το 9 μηνών βρέφος στο στομάχι - Κατέληξε και η μητέρα του (βίντεο)