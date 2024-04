Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

-

Σήμερα, 14 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Αποστόλων (Ο΄) Αριστάρχου του Θεσσαλονικέως, επισκόπου Απαμείας, Πούδη και Τροφίμου.

Μαρτύρων Αρδαλίωνος του μίμου και Θωμαΐδος.

Νεομάρτυρος Δημητρίου του εκ Χώρας (Τριφυλίας) και εν Τριπόλει μαρτυρήσαντος (†1803).

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:50, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:20.

Η Σελήνη είναι 6 ημερών.

O βίος του Αγίου Δημητρίου

Ο άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στο χωριό Λιγούδιστα Αρκαδίας και σε μικρή ηλικία ήλθε με τον αδελφό του στη Τρίπολη, όπου εργαζόταν ως κτίστης. Επειδή όμως βασανιζόταν από το αφεντικό έφυγε από τη δουλειά και πήγε στο σπίτι ενός τούρκου κουρέα, οποίος κατόρθωσε να τον εξισλαμίσει ονομάζοντάς τον Μεχμέτ.

Αργότερα όμως ο Δημήτριος μετανόησε για την πράξη του αυτή και ήλθε στο Άργος και από εκεί για μεγαλύτερη ασφάλεια πήγε στη Σμύρνη για να καταλήξει στις Κυδωνιές στη Μονή του Προδρόμου, όπου βρήκε ευσεβή πνευματικό και αφού εξομολογήθηκε ζήτησε την συμβουλή του.

Με τη προτροπή του πνευματικού του ο Δημήτριος έφθασε στη Χίο κοντά σε κάποιο άλλο φημισμένο πνευματικό με τη βοήθεια του οποίου προετοιμάσθηκε για το μαρτύριο.

Για το λόγο αυτό επέστρεψε στο Άργος, όπου παρέμεινε κρυμμένος και χειραγωγούμενος από τον ευσεβή ιερέα Αντώνιο Σακελλάριο.

Εν συνεχεία πήγε στη Τρίπολη, όπου παρουσιάσθηκε στο τούρκο διοικητή και με παρρησία δήλωσε ότι πιστεύει στο Χριστό τον μόνο αληθινό Θεό και είναι πρόθυμος να μαρτυρήσει γι` Αυτόν. Ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια αλλά ο Δημήτριος παρέμεινε αμετακίνητος. Αφού κάθε προσπάθεια να τον μεταπείσουν απέτυχε, τον αποκεφάλισαν στις 14 Απριλίου 1803 στη Τρίπολη.

Οι Χριστιανοί παρέλαβαν το σεπτό λείψανό του και το έθαψαν με τις τιμές που του άξιζε. Σήμερα βρίσκεται στο Καθολικό της Ι. Μονής Αγίου Νικολάου Βαρσών.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Αναίμακτη λήξη του συναγερμού

Εύβοια: Νέος σεισμός στην Ιστιαία

Καιρός: 30άρια και ισχυροί άνεμοι την Κυριακή