ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Τιτανικός: Σαν σήμερα σάλπαρε για το παρθενικό και μοναδικό του ταξίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ιστορικό, για την εποχή, πλοίο ξεκινούσε σαν σήμερα το ταξίδι του προς τις ΗΠΑ, για να μείνει στην Ιστορία ως το διασημότερο ναυάγιο.

-

Τη νύχτα της 14ης Απριλίου του 1912 που ο Τιτανικός, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο κρουαζιερόπλοιο της εποχής του, ξεκινούσε από το Σάουθαμπτον το παρθενικό του ταξίδι, το οποίο διήρκησε μόλις τέσσερις μέρες, όταν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χτύπησε παγόβουνο.

Ο Τιτανικός βυθίστηκε δύο ώρες και 40 λεπτά αργότερα στις 02:20 π.μ. στις 15 Απριλίου, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπους με τους υπόλοιπους τουλάχιστον 700 να βρίσκονται στις σωσίβιες λέμβους και να παρακολουθούν το τραγικό γεγονός κι έγινε το διασημότερο ναυάγιο στην Ιστορία.

Από τη βύθιση του Τιτανικού, ο αριθμός των επιβατών έχει αλλάξει πολλές φορές. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 1912 κατέληξε πως οι επιβαίνοντες ήταν 2.224, από τους οποίους 900 ήταν μέλη του πληρώματος. Από αυτούς, συνολικά 711 άνθρωποι διασώθηκαν και 1.513 έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τιτανικός είχε 20 σωσίβιες λέμβους που επαρκούσαν για 1.200 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός τους είχε υπολογιστεί σύμφωνα με το πλάτος του πλοίου!

Μια... λεπτομέρεια που κάνει αίσθηση ακόμα και σήμερα είναι το ότι η ορχήστρα του πλοίου συνέχισε να παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό...

Συνεργεία είδαν για πρώτη φορά τα συντρίμμια του Τιτανικού την 1η Σεπτεμβρίου 1985, σε βάθος 3.800 μέτρων, 22 χιλιόμετρα από τη θέση που είχε δώσει το κρουαζιερόπλοιο τη στιγμή της βύθισής του.

Πριν από περίπου έναν χρόνο σημειώθηκε δυστύχημα με τουριστικό υποβρύχιο στο σημείο του ναυαγίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων

Ηλεία: Φωτιά σε αποθήκη όπου έμεναν εργάτες γης (εικόνες)

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκρός ο 36χρονος που είχε συλληφθεί για τον βιασμό της θετής του κόρης