Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Η μεγάλη επιστροφή!

Ο πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών θα επιστρέψει στους αγώνες, 3 χρόνια μετά το σπάσιμο του ποδιού του στην αναμέτρηση με τον Ντάστιν Πουαριέ.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ θα επιστρέψει στους αγώνες UFC (Ultimate Fighting Championship/μικτές πολεμικές τέχνες) με αντίπαλο τον Μάκλ Τσάνλερ στις 29 Ιουνίου στο Λας Βέγκας, τρία χρόνια αφότου έσπασε το αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τον Ντάστιν Πουαριέ, δήλωσε ο πρόεδρος του UFC, Ντέινα Γουάιτ.

Ο Ιρλανδός ΜακΓκρέγκορ (22-6) δεν έχει αγωνιστεί από τότε που ο σοβαρός τραυματισμός του στην κνήμη τον οδήγησε σε δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τον Πουαριέ τον Ιούλιο του 2021. Ο τραυματισμός απαιτούσε από τον πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών του UFC να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο πρώην πρωταθλητής ελαφρών βαρών, Τσάντλερ (23-8) έχασε επίσης από τον άλλο Αμερικανό Πουαριέ στον τελευταίο του αγώνα τον Νοέμβριο του 2022.

Ο αγώνας συζητιέται για περισσότερο από ένα χρόνο, με τον ΜακΓκρέγκορ και τον Τσάντλερ να προπονούν αντίπαλες ομάδες στο ριάλιτι σόου τους «The Ultimate Fighter».

Ο ΜακΓκρέγκορ ανακοίνωσε την ίδια ημερομηνία και τον αντίπαλο για τον επόμενο αγώνα του σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X τον περασμένο Δεκέμβριο, χαρακτηρίζοντάς το ως τη «μεγαλύτερη επιστροφή όλων των εποχών».

