Θεσσαλονίκη: Δεκάδες μαθητές διαγωνίστηκαν στο να ...σώζουν ζωές (εικόνες)

Τα παιδιά διαγωνίζονται στην ΚΑΡΠΑ, που σημαίνει δύο δεξιότητες: Θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης.

Δεκάδες μαθητές γονατίζουν πάνω από άτομα που υποτιθέμενα έχουν πάθει καρδιακή ανακοπή και προσπαθούν να τα επαναφέρουν στη ζωή. Με άρτια τεχνική και απόλυτη συγκέντρωση, επαναλαμβάνουν με σταθερή συχνότητα τις θωρακικές συμπιέσεις, ενώ στο χρόνο που απαιτείται προχωρούν σε εμφυσήσεις διάσωσης. Η οθόνη που είναι συνδεδεμένη με το πρόπλασμα στο οποίο ασκούνται, δείχνει πως η ποιότητα της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) είναι εξαιρετική.

Πρόκειται για την εξάσκηση που κάνουν μαθητές στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δημαρχείου Πυλαίας Χορτιάτη, το οποίο έχει μετατραπεί σε προπονητήριο πρώτων βοηθειών, λίγη ώρα πριν περάσουν στη διπλανή αίθουσα όπου διαγωνίζονται στον Μαθητικό Διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ "KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2024", τον οποίο διοργανώνει η Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ».

«Τα παιδιά διαγωνίζονται στην ΚΑΡΠΑ, που σημαίνει δύο δεξιότητες: Θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης. Υπάρχει μία δουλειά που έχει γίνει από πριν, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός από το κάθε σχολείο έχει πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, δωρεάν μέσω του KIDS SAVE LIVES (KSL). Στη συνέχεια -και με τη βοήθεια ίσως ενός μέντορα στην αρχή, εκπαιδεύει όλο το σχολείο και στο διαγωνισμό φέρνει τρία παιδιά, δύο βασικούς και έναν αναπληρωματικό, για να διαγωνιστούν στην ΚΑΡΠΑ με παιδιά άλλων σχολείων», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ελένη Αθανασούλα, μέλος του KSL, υπεύθυνη εκπαιδευτών και Project Manager του Διαγωνισμού.

Στον πρωτοπόρο αυτόν διαγωνισμό που διοργανώνεται για δεύτερη φορά, φέτος συμμετείχαν μαθητές από περισσότερα από 160 Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, με φυσική συμμετοχή 1.000 και περισσότερων αθλητών και αθλητριών, εκπαιδευτικών, γονέων, εθελοντών και άλλων προσκεκλημένων. Τη χθεσινή μέρα διαγωνίστηκαν οι μαθητές λυκείου και ακολούθησαν οι μαθητές γυμνασίου, ενώ σήμερα το χώρο κατέκλυσαν μαθητές από περισσότερα από 70 δημοτικά σχολεία.

«Να θυμάστε ότι οι πρώτες βοήθειες δεν πάνε ποτέ με τη βία. Οι πρώτες βοήθειες πάνε πάντοτε με την ανθρώπινη αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Αν ένα παιδί μάθει από μικρό ότι μπορεί με τα δυο του χέρια να βοηθήσει, αυτό θα το έχει πάντα στο μυαλό του μεγαλώνοντας. Δύσκολα να δούμε παιδιά που εκπαιδεύουμε ή παιδιά που είναι εκπαιδευτές μας να “ξυλοφορτώνουν” κάποιον επειδή είναι πιο αδύναμος», τόνισε κατά τη διάρκεια του τελικού διαγωνισμού απευθυνόμενος στο κοινό που γέμισε την αίθουσα ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του KSL και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Μαθητικού Διαγωνισμού, Αναστάσιος Στεφανάκης.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού, οι μαθητές έξι σχολείων κάθε φορά, προχωρούν ταυτόχρονα σε ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδική εφαρμογή, εγκεκριμένη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης «μετρά» την ποιότητα των κινήσεών τους βγάζοντας ένα ποσοστό με άριστα το 100%. Τα ζευγάρια διασωστών δουλεύουν διαδοχικά και μοιράζονται το χρόνο, με το ένα μέλος να δίνει πρώτες βοήθειες και το άλλο να κρατά το ρυθμό, ενώ στη διάρκεια αλλάζουν ρόλους. «Η διαδικασία γίνεται με συνεργασία. Αυτό το μήνυμα ισχύει και στην κανονική μας τη ζωή, σε μία καρδιακή ανακοπή, είναι ομαδική προσπάθεια να σώσουμε τον άνθρωπο», θύμισε στους διαγωνιζόμενους ο κ. Στεφανάκης.

Από την κάθε κατηγορία προκύπτουν τέσσερις νικητές, δύο στην τρίτη θέση, ένας στη δεύτερη και ένας στην πρώτη, κερδίζοντας μετάλλια, πιστοποιημένα σεμινάρια, προπλάσματα, αλλά και αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές για τα σχολεία τους.

Τον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σήμερα, ενέκρινε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, την Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας, τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον Ιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής, αλλά και την υποστήριξη δεκάδων δωρητών και 100 εθελοντών εκπαιδευτών.

