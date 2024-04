Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ο πάπας Φραγκίσκος απευθύνει “επίμονη έκκληση”

“Eπίμονη έκκληση” απηύθυνε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος για να μην υπάρξει ''ένας φαύλος κύκλος βίας''.

Ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε σήμερα "επίμονη έκκληση" για να μην υπάρξει "ένας φαύλος κύκλος βίας με κίνδυνο να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε μια ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση", μετά την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

"Απευθύνω επίμονη έκκληση προκειμένου να σταματήσει κάθε ενέργεια που μπορεί να τροφοδοτήσει έναν φαύλο κύκλος βίας με κίνδυνο να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε μια ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση", δήλωσε ο ποντίφικας στο τέλος της παραδοσιακής του κυριακάτικης προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

