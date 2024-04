Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης: Ο Πόνσε το ‘κανε όπως στο Περιστέρι!

Με χαρακτηριστική ευκολία η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο του Άρη (2-0) και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά την 5η αγωνιστική των play off. Δύο γκολ του Έκι Πόνσε στο πρώτο 15λεπτο (9΄,14΄) έβαλαν από νωρίς τους «τίτλους τέλους» στο πρώτο παιχνίδι της Ένωσης μετά τον εορτασμό των 100ων γενεθλίων της.

Με αρκετές απουσίες παρατάχθηκε ο Άρης στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς ο Σουλεϊμάνοφ ανέβασε πυρετό το πρωί της Κυριακής και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ο Μάντζιος άφησε στον πάγκο τον πρώτο σκόρερ της Super League Λορέν Μορόν και τον Νταρίντα. Στον αντίποδα, ο Ματίας Αλμέιδα δεν είχε στη διαθεσή του τον Λιβάι Γκαρσία κι έτσι έδωσε φανέλα βασικού στον Πόνσε, με τον Τσούμπερ ακριβώς από πίσω του και τους Γκατσίνοβιτς, Ελίασον στα «φτερά».

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς, μόλις στο 9΄, από παράλληλη μπαλιά του Χατζισαφί και τον Πόνσε να προλαβαίνει την έξοδο του Κουέστα. Στο 14΄ από εκτέλεση φάουλ του Ελίασον, ξανά ο Πόνσε με προβολή έγραψε το 2-0, φτάνοντας τα 14 γκολ του στην εφετινή Super League και τα 30 συνολικά στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Στο 16΄ ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε πολύ δύσκολη απόκρουση σε σουτ του Σαβέριο και στέρησε από τον Άρη την ευκαιρία να ξαναμπεί άμεσα στο παιχνιδι. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το ματς να κριθεί πρόωρα. Με την ΑΕΚ να έχει κάποιες ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμά της, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος να κάνει περισσότερο συντήρηση δυνάμεων.

Οι Θεσσαλονικείς δεν έδειχναν απειλητικοί, ούτε στο β΄ ημίχρονο με τις διορθωτικές κινήσεις του Μάντζιου. Οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν άνετα τη μπάλα ενώ ο Πόνσε ήταν σε εξαιρετική ημέρα και «αναζητούσε» διαρκώς το χατ-τρικ. Ο Άρης δοκίμασε με φουλ επιθετικό σχήμα και ταυτόχρονη παρουσία των Ανσαριφάρντ, Μορόν να γίνει πιο απειλητικός, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ειδικά τα τελευταία 20 λεπτά της αναμέτρησης, εύκολα θα ξεχαστούν από τους περιπου 30.000 «ενωσίτες» που γέμισαν την OPAP Arena δίνοντας πανηγυρικό τόνο, μία ημέρα μετά το μεγάλο πάρτι γενεθλίων του Σαββάτου (13/4).

Διαιτητής: Μανούχος

Κίτρινες: Κάλενς, Γκατσίνοβιτς - Σαβέριο, Βερστράτε, Μπράμπετς, Φατόρε, Οντουμπάτζο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί, Γιόνσον, Πινέδα (77΄ Μάνταλος), Ελίασον (77΄ Άμραμπατ), Τσούμπερ (69΄ Αραούχο), Γκατσίνοβιτς (69΄ Λιούμπιτσιτς), Πόνσε (84΄ Φερνάντες)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Μοντόγια (46΄ Φατόρε), Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Ρόουζ, Ζιλ (46΄ Νταρίντα), Φερστράτε, Παναγίδης, Σαβέριο (64΄ Μορόν), Φετφατζίδης (64΄ Μανού Γκαρθία), Ανσαριφάρντ (75΄ Βέλεθ)

