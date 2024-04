Οικονομία

Πάσχα - Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά, πόσο θα διαρκέσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ημέρες και ώρες θα είναι ανοιχτή η αγορά την περίοδο του φετινού Πάσχα.

-

Ανοιχτά θα είναι κανονικά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού ωραρίου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας πρόκειται να εκδοθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ωστόσο βάσει της σχετικής νομοθεσίας το εορταστικό ωράριο Πάσχα αρχίζει δέκα ημέρες πριν από την Κυριακή της Ανάστασης.

Έτσι, φέτος τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά:

Πέμπτη 25/04/2024: 09.00 – 21.00

Παρασκευή 26/04/2024: 09.00 – 21.00

Σάββατο 27/04/2024: 09.00 – 18.00

Κυριακή των Βαΐων 28/04/2024: 11.00 – 18.00

Μεγάλη Δευτέρα 29/04/2024: 09.00 – 21.00

Μεγάλη Τρίτη 30/04/2024: 09.00 – 21.00

Μεγάλη Τετάρτη 01/05/2024: 09.00 – 21.00

Μεγάλη Πέμπτη 02/05/2024: 09.00 – 21.00

Μεγάλη Παρασκευή 03/05/2024: 13.00 – 19.00

Μεγάλο Σάββατο 04/05/2024: 09.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 05/05/2024: Αργία

Δευτέρα 06/05/2024: Αργία

Τρίτη 07/05/2024: Αργία (λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς).

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Εορτολόγιο - 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μέση Ανατολή - Γκουτέρες: Ούτε η περιοχή ούτε ο κόσμος αντέχουν κι άλλο πόλεμο