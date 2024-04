Life

Ντενίση για Γιάννη Φέρτη: Ήταν ο μέντοράς μου, ο “Πυγμαλίωνάς” μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τρυφερή εξομολόγησή της στο "Πρωινό" για την απώλεια του πρώην συζύγου της, και μεγάλου ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματογράφου.

-

Με ιδιαίτερη φόρτιση μίλησε για το θάνατο του δημοφιλούς ηθοποιού Γιάννη Φέρτη στο καθημερινό μαγκαζίνο του ANT1 “Το πρωινό”, η συνάδελφος και πρώην σύζυγός του Μιμή Ντενίση.

Η κ. Ντενίση αποκάλυψε ότι μοιράστηκαν ως ζευγάρι 10 χρόνια, τα 7 από αυτά σε γάμο, και ότι είχαν μια ιδιαίτερα όμορφη σχέση γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα. «Έκανα δίπλα του τα πρώτα μου βήματα στην υποκριτική, επομένως ήταν όπως καταλαβαίνετε, κατά κάποιον τρόπο, ο μέντοράς μου, ο “Πυγμαλίωνάς” μου. Στην αρχή έπαιξα στο πλάι του, στη συνέχεια στο πλάι της Αλίκης Βουγιουκλάκη κι αμέσως μετά σχηματίσαμε με το Γιάννη δικό μας θίασο. Ήταν ένας άνθρωπος σεμνός, με εξέχουσα εντιμότητα και ήθος, με πολύ έντονη την αίσθηση του χιούμορ. Μόνο καλές αναμνήσεις έχω από εκείνον. Ούτε καν ο χωρισμός μας δεν είχε κάτι άσχημο. Ήταν απλώς το κλείσιμο ενός κύκλου. Έκτοτε όποτε ξαναβλεπόμασταν, κάναμε πάντα ο ένας στον άλλον το ίδιο “δικό μας” αστείο: ότι πρέπει να ξαναπαίξουμε μαζί, δεν ξέρουμε όμως ποιανού το όνομα πρέπει, αυτή τη φορά, να μπει πρώτο. Του απαντούσα πάντα ότι έπρεπε να μπει το δικό του. Τα τελευταία χρόνια δεν τον ρωτούσα για τη μάχη που έδινε για την υγεία του, διότι, ενόψει του γάμου του με την συνάδελφο Μαρίνα Ψάλτη, ήθελα να δείξω διακριτικότητα. Αν μπορούσα σήμερα να του μιλήσω, θα του έλεγα “Το ξέρω ότι αγαπάς τόσο πολύ το χιούμορ, που ακόμα κι εκεί ψηλά στον ουρανό που βρίσκεσαι, θα κάνεις αστεία και θα αυτοσαρκάζεσαι”. Είμαι ιδιαίτερα φορτισμένη…», ανέφερε η κ. Ντενίση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βενζίνη: Στα 2 ευρώ το λίτρο οι τιμές στα πρατήρια (βίντεο)

Τούμπα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε νεαρούς

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός