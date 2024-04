Πολιτική

Μαρινάκης: Έρχονται “ασφαλείς χώροι” για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (βίντεο)

Τι άλλο ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, για τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς άσκησης κυβερνητικής πολιτικής.

-

«Συνεδρίασε χθες, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΥΣΕΑ. Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ κι έγινε ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας», ανέφερε την Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση», είπε ο κ. Μαρινάκης. Ανέφερε ότι “ο πρωθυπουργός σε χθεσινή ανάρτησή του τόνισε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».

«Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση με την αντιπρόεδρο Αξιών και Διαφάνειας της Κομισιόν, Βέρα Γιούροβα», είπε ο κ. Μαρινάκης και επικαλέστηκε δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη που ακολούθησαν. «”Λαμβάνουμε πάντα ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου και προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”, διαβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνοντας ”ευτυχής για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, και οι ομάδες μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες των ζητημάτων που έχετε θέσει και να διασφαλίσουν ότι θα ανταποκριθούμε στο μέγιστο δυνατό”». Αναφορά έκανε και στις δηλώσεις της ευρωπαίας επιτρόπου για την πολύ καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψη της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η οποία όπως είπε παρέστη στη συνέχεια στη συνεδρίαση της ειδικής task force που έχει συσταθεί από την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

«Διπλασιάζονται τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς ‘Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα - Α' Κύκλος' του Αναπτυξιακού Νόμου», είπε ακολούθως περνώντας σε επόμενο θέμα, ο κ. Μαρινάκης. «Oι συνολικές επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές- ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στην προκήρυξη του Α' Κύκλου. Ενισχύονται συνολικά 256 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια έκανε την επισήμανση: «Και την εβδομάδα που πέρασε η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετώπισαν εκατοντάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στη μέση της άνοιξης. Είναι σαφές ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και η αντιπυρική περίοδος που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολη. Από τη Δευτέρα 8/4 έως και την Κυριακή 14/04 εκδηλώθηκαν 472 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 428 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε πρώτο στάδιο. Επίσης, το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 24 συλλήψεις, ενώ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για τη διερεύνηση των αιτιών και των υπαίτιων».

Επικαλούμενος όσα και ο πρωθυπουργός ανέφερε στην καθιερωμένη ανάρτησή του, μίλησε για το δύσκολο ζήτημα επισημαίνοντας ότι από φέτος έχουμε στη διάθεσή μας πρόσθετα εργαλεία, πόρους και πρωτόκολλα συνεργασίας. «Παράλληλα, έχουμε επενδύσει στην Πρόληψη. Για πρώτη φορά με νόμο του κράτους μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνουν ζώνες πυροπροστασίας ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ δεξιά και αριστερά από τα καλώδιά τους», τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Antinero 3 ενώ υπογράμμισε πως «με τις αλλαγές που έκανε, επίσης, η κυβέρνηση στον Ποινικό Κώδικα, πλέον ο εμπρησμός που οδηγεί σε απώλεια ζωής τιμωρείται με ισόβια και ο εμπρησμός δάσους, αν οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή είναι πλέον κακούργημα και η ποινή φτάνει τα 20 χρόνια κάθειρξης και 200.000 ευρώ πρόστιμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως: ‘Αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια που μας αφορά όλους. Για να προστατέψουμε ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες, το περιβάλλον αλλά τελικά την ίδια μας την πατρίδα'».

«Με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε όλη την επικράτεια, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως "safe houses", για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, που χρειάζονται προστασία, όπως ανήλικα τέκνα», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. «Οι χώροι αυτοί φυλάσσονται από την ΕΛΑΣ ενώ, σε συνεργασία με τις δομές του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και άλλους κρατικούς και μη κρατικούς κοινωνικούς φορείς, θα παρέχεται στα θύματα κάθε αναγκαία υποστήριξη. Η μεταφορά των θυμάτων στα "safe houses" θα πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία», πρόσθεσε.

Αλλάζοντας θέμα είπε ακόμη ότι «τo ECOFIN ενέκρινε την Παρασκευή Κείμενο Συμπερασμάτων, στο οποίο αναγνωρίζεται η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την πανδημία, την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, καθώς επίσης και στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεω». Υπογράμμισε ότι «“όσον αφορά στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η χώρα μας λαμβάνει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο, σε σχέση με το ΑΕΠ της, ενώ είναι πρωταθλήτρια στην υλοποίηση, καθώς έχει λάβει μέχρι σήμερα ποσό ύψους 14,9 δισ. ευρώ, δηλαδή το 41% του συνολικού προγράμματος ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 30%. Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 23% των οροσήμων έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 17%».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως την Δευτέρα ο πρωθυπουργός επρόκειτο να παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία στην παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα απευθύνει ομιλία στο Συνέδριο OUR OCEAN, το οποίο αποτελεί την σημαντικότερη ετήσια διοργάνωση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την διαφύλαξη του αγαθού του νερού.

Την Τετάρτη, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η ακριβής τοποθέτηση

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε:

«Συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και έγινε ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Ο Πρωθυπουργός σε χθεσινή ανάρτησή του τόνισε πως “οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια”.

Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση με την Αντιπρόεδρο Αξιών και Διαφάνειας της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα.

Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ανέφερε: “Ασφαλώς, όπως γνωρίζετε, όσον αφορά στα θέματα του κράτους δικαίου, συνεχίζουμε να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Πιστεύω ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, η οποία αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνουμε πάντοτε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου και προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά είμαι ευτυχής για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, και οι ομάδες μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες των ζητημάτων που έχετε θέσει και να διασφαλίσουν ότι θα ανταποκριθούμε στο μέγιστο δυνατό”.

Η Αντιπρόεδρος Γιούροβα συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την νίκη του στις εκλογές λέγοντας πως “η αποφασιστική αυτή νίκη, μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε τον διάλογο σήμερα”, ενώ τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του στη Συμφωνία του Μονάχου κατά των deep fakes που χρησιμοποιούνται στις προεκλογικές εκστρατείες.

Αναφερόμενη στο ζήτημα του κράτους δικαίου η Επίτροπος δήλωσε: “Θέλω να επισημάνω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τις ελληνικές αρχές. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ και για τα μέτρα που λαμβάνετε προκειμένου να υλοποιήσετε τις συστάσεις, τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς“.

Είχα την τιμή να υποδεχτώ κι εγώ πριν λίγη ώρα στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Γαλαμάτη την Αντιπρόεδρο Γιούροβα, η οποία αυτή την ώρα παρίσταται στην συνεδρίαση της ειδικής Task Force που έχει συσταθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Διπλασιάζονται τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα - Α' Κύκλος» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Oι συνολικές επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές- ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στην προκήρυξη του Α' Κύκλου.

Ενισχύονται συνολικά 256 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερδιπλασιάζεται και ανέρχεται από τα 75 στα 175 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το 2022 ανέρχεται από τα 75 στα 125 εκατ. ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται αυξάνονται από 123 σε 256.

Και την εβδομάδα που πέρασε η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετώπισαν εκατοντάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στη μέση της άνοιξης. Είναι σαφές ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και η αντιπυρική περίοδος που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολη. Από τη Δευτέρα 8/4 έως και την Κυριακή 14/04 εκδηλώθηκαν 472 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 428 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε πρώτο στάδιο. Επίσης, το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 24 συλλήψεις, ενώ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για τη διερεύνηση των αιτιών και των υπαίτιων.

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό που ανήρτησε, “οι αρμόδιοι φορείς Πολιτικής Προστασίας έχουν από φέτος στη διάθεσή τους πρόσθετα εργαλεία, πόρους και πρωτόκολλα συνεργασίας. Πλέον, σε κάθε έναρξη πυρκαγιάς επιχειρούν υποχρεωτικά, μαζί με τους πυροσβέστες, ο κατά τόπους δασάρχης και η δασική υπηρεσία. Ενημερώνονται από το σύστημα engage άμεσα οι Δήμοι και συμμετέχουν με χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες”.

“Υποχρεωτικά”, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, “ενημερώνονται πρώτοι από όλους οι εθελοντές μας, τα εναέρια μέσα μας απογειώνονται σε πρώτο χρόνο και όχι αφού ελεγχθεί από τα επίγεια το μέγεθος της πυρκαγιάς. Προσλάβαμε άλλους 700 δασοπυροσβέστες φέτος και αυξήσαμε τις αερομεταφερόμενες μονάδες μας των “δασοκομάντος” από 6 σε 16 σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας. Έτσι πιο πολλοί μάχιμοι πυροσβέστες ρίχνονται πιο άμεσα στη μάχη με τις φλόγες”.

Παράλληλα, έχουμε επενδύσει στην Πρόληψη.

Για πρώτη φορά με νόμο του κράτους μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνουν ζώνες πυροπροστασίας ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ δεξιά και αριστερά από τα καλώδιά τους.

Με το πρόγραμμα Antinero 3 δημιουργούνται ζώνες πυροπροστασίας στα πιο ευαίσθητα δάση μας και καθαρίζονται μονοπάτια και δρόμοι μέσα στο δάσος. Τα στρατόπεδά μας φέτος θα έχουν 100 μέτρα διάμετρο αντιπυρικής ζώνης γύρω τους και μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα θα δηλώνουν οι πολίτες στους δήμους τα οικόπεδα τους που έχουν καθαρίσει.

Με τις αλλαγές που έκανε, επίσης, η Κυβέρνηση στον Ποινικό Κώδικα, πλέον ο εμπρησμός που οδηγεί σε απώλεια ζωής τιμωρείται με ισόβια και ο εμπρησμός δάσους, αν οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή είναι πλέον κακούργημα και η ποινή φτάνει τα 20 χρόνια κάθειρξης και Euro200.000 πρόστιμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πώς: “Αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια που μας αφορά όλους. Για να προστατέψουμε ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες, το περιβάλλον αλλά τελικά την ίδια μας την πατρίδα”.

Με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε όλη την επικράτεια, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως "safe houses", για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, που χρειάζονται προστασία, όπως ανήλικα τέκνα.

Οι χώροι αυτοί φυλάσσονται από την ΕΛΑΣ ενώ, σε συνεργασία με τις δομές του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και άλλους κρατικούς και μη κρατικούς κοινωνικούς φορείς, θα παρέχεται στα θύματα κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Ερωτήσεις δημοσιογράφων

«Η ελληνική θέση έχει περιγραφεί αναλυτικά και διεξοδικά μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είμαστε σε απόλυτη επιφυλακή, η Ελλάδα παραμένει μία σταθεροποιητική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή», διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών. «Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι πως δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, σε κάθε περίπτωση έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το μηχανισμό για να ανταπεξέλθουμε, όπως λόγου χάριν στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Επίσης, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι σε περιπτώσεις διεθνών κρίσεων δεν αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αποψινή ανακοίνωση του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «μέσα από τις 42 άξιες γυναίκες και άξιους άνδρες του ευρωψηφοδελτίου η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή στο εξωτερικό, αλλά και σε ζητήματα καθημερινότητας». Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι ισχυρή εκπροσώπηση της ΝΔ σημαίνει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η διατήρηση των θέσεων εργασίας εν καιρώ πανδημίας. «Από την άλλη πλευρά, συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε αυτούς, που προσπαθούν να μπλοκάρουν κοινοτικά κονδύλια προς τη χώρα μας».

Στο μέτωπο της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πως «δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη και κανένα στοιχείο, που να επιβεβαιώνει τις θεωρίες συνωμοσίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προγραμματικές θέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «λεφτόδενδρα, που είτε σημαίνουν ανεφάρμοστες υποσχέσεις, είτε περισσότερους φόρους. Η λογική των λεφτόδενδρων οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού».

Η μεταφορά των θυμάτων στα "safe houses" θα πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Η προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και μας καλεί να επαναξιολογούμε συνεχώς τους τρόπους αντιμετώπισής του, αλλά να φροντίζουμε για την θωράκιση της ασφάλειας των θυμάτων.

Η ΕΛΑΣ, ήδη, τις προηγούμενες μέρες εξέδωσε νέα μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

To ECOFIN ενέκρινε την Παρασκευή Κείμενο Συμπερασμάτων, στο οποίο αναγνωρίζεται η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την πανδημία, την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, καθώς επίσης και στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε εφικτή την πραγματοποίηση επενδύσεων, που δεν θα είχαν γίνει ή θα είχαν γίνει με μεγάλη καθυστέρηση. Επεσήμανε δε ότι οι επενδύσεις αυτές είχαν θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά και όχι μόνο στις ωφελούμενες χώρες.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η χώρα μας λαμβάνει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο, σε σχέση με το ΑΕΠ της, ενώ είναι πρωταθλήτρια στην υλοποίηση, καθώς έχει λάβει μέχρι σήμερα ποσό ύψους 14,9 δισ. ευρώ, δηλαδή το 41% του συνολικού προγράμματος ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 30%.

Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 23% των οροσήμων έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 17%.

Σήμερα, στις 18:00, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία στην παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας.

Αύριο, Τρίτη, 16 Απριλίου ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα απευθύνει ομιλία στο Συνέδριο OUR OCEAN, το οποίο αποτελεί την σημαντικότερη ετήσια διοργάνωση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την διαφύλαξη του αγαθού του νερού.

Η χώρα μας πρόκειται να φιλοξενήσει 120 αποστολές Κυβερνήσεων προκειμένου να εξεταστούν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στους ωκεανούς και να αναληφθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Την Τετάρτη, 17 Απριλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για το 'Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

