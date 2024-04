Κόσμος

Ιράν - Κομισιόν: Θα εξετάσουμε κυρώσεις για τα προγράμματα drones και πυραύλων

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, έχει συγκαλέσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. την ερχόμενη Τρίτη

Tην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει πρόσθετες κυρώσεις εναντίον του Ιράν για τα προγράμματά του που σχετίζονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία πήρε μέρος σήμερα στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7.

Ο φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ε.Ε., σε συνεργασία με τους εταίρους της, θα εργαστεί για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, έχει συγκαλέσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. την ερχόμενη Τρίτη, ενώ το ζήτημα μπαίνει και στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί 17-18 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των κρατών της G7, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ήταν «άνευ προηγουμένου η άμεση ιρανική επίθεση». «Σήμερα, εμείς οι ηγέτες της G7 καταδικάσαμε αυτήν την επίθεση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», τόνισε και πρόσθεσε ότι «εκφράσαμε την αλληλεγγύη και στήριξή μας στον λαό του Ισραήλ και επιβεβαιώσαμε την ακλόνητη στήριξη μας στην ασφάλειά του».

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπορέλ με ΥΠΕΞ Ιράν

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, προκειμένου να του μεταφέρει το μήνυμα ισχυρής καταδίκης των χθεσινών επιθέσεων αλλά και την έκκληση να επιδείξει η Τεχεράνη αυτοσυγκράτηση.

Όπως ανέφερε, απηύθυνε έκκληση στον Ιρανό ΥΠΕΞ να μην κλιμακώσει η χώρα του περαιτέρω την κρίση.

Στη «σκιά» των τελευταίων εξελίξεων, ο Ζοζέπ Μπορέλ συγκαλεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. την ερχόμενη Τρίτη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης και αυτής του Λιβάνου, προστέθηκε άλλωστε στην ατζέντα και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

