Πανεπιστημίου: Κεραία τρόλεϊ καρφώθηκε σε διώροφο λεωφορείο τραυματίζοντας τουρίστες (εικόνες)

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, με τρόλεϊ και διώροφο λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο οχήματα δεν συγκρούστηκαν, αλλά η κεραία του τρόλεϊ καρφώθηκε στο τζάμι του λεωφορείου.

Από το ατύχημα, τραυματίστηκαν ελαφρά έξι τουρίστες. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες φέρουν εκδορές και δεν έχουν ζητήσει να μεταβούν στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Ανακοίνωση αναφορικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στην Πανεπιστημίου, στο οποίο ενεπλάκη ένα τρόλεϊ με τουριστικό λεωφόρειο εξέδωσε η ΟΣΥ Α.Ε.

Σύμφωνα με την ΟΣΥ, «κατά την εκτέλεση του δρομολογίου τρόλεϊ της γραμμής 12, επί της οδού Πανεπιστημίου 56, η κεραία του οχήματος εξήλθε του γάντζου. Βάσει πρωτοκόλλου, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα προκειμένου να αποκαταστήσει τη λειτουργίας της κεραίας. Διώροφο τουριστικό λεωφορείου που ακολουθούσε χτύπησε την κεραία με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά στο άνω παρμπρίζ, ενώ η κεραία που έσπασε χτύπησε τα τζάμια του τρόλεϊ.

Στο σημείο έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ προκειμένου να ελέγξει για τυχόν τραυματισμούς. Ελέγχθησαν 5 επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου, δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός σε κανέναν επιβάτη και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα».

«Η ΟΣ.Υ. Α.Ε. θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια του συμβάντος, διαβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων παραμένει βασική της προτεραιότητα» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας .

