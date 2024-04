Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: οι 35 υποψήφιοι ευρωβουλευτές από την εσωκομματική ψηφοφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι ειναι οι 35 από τους υποψηφίους στη λίστα του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για τις εκλογές του Ιουνίου.

-

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τη Δευτέρα (15/4) η καταμέτρηση των ψήφων των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οι οποίοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των 35 υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Η διαδικασία κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη, καθώς συμμετείχαν, είτε με διαδικτυακή ψήφο είτε δια ζώσης περισσότερα από 63.000 μέλη και φίλοι του κόμματος.

Στη λίστα των 35 υποψηφίων που θα συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατ’ αλφαβητική σειρά βρίσκονται οι ακόλουθοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, ανα περιφέρεια.

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

1) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ

2) ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΠΟΔΗΜΟΙ

1) ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2) ΜΟΥΜΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

2) ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3) ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)

4) ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ

5) ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

6)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

8)ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

9) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10) ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11) ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12) ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΙΓΑΙΟ -ΒΟΡΕΙΟ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΑΙΓΑΙΟ-ΝΟΤΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

2) ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3) ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1) ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2) ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1) ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

2) ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

4) ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

ΚΡΗΤΗ

1) ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

2) ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια στη χώρα

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: εξιτήριο για τον 39χρονο

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός