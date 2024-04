Πολιτισμός

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εξομολόγηση από καρδιάς από τον σπουδαίο ηθοποιό, που μεταξύ άλλων αφηγείται πώς από την "περιπέτεια" της παρουσίασης ειδήσεων βρέθηκε στο σανίδι και στην οθόνη.

-

Την Πέμπτη 18 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αφηγείται πώς από την «περιπέτεια» των ειδήσεων βρέθηκε στο θεατρικό σανίδι. Η βαριά κληρονομιά της ζωής του από την Κατίνα Παξινού και τον Αλέξη Μινωτή.

Η γνωριμία του με τον Δημήτρη Χόρν και οι κορυφαίες στιγμές από την πορεία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Τι λέει για την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ψυχοκόρες», στην οποία πρωταγωνιστεί;

Την Πέμπτη 18 Απριλίου, στις 24:00, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας