Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: “Γιατί έχει καταγραφεί μόνο η τελευταία μαχαιριά;”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα μίλησε στον ΑΝΤ1 για το βίντεο της καταγραφής της γυναικοκτονίας, από το οποίο λείπουν σκηνές.

-

«Η κάμερα καταγράφει την τελευταία θανατηφόρα μαχαιριά και όχι οι προηγούμενες τέσσερις», τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η δικηγόρος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, της 28χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, διατυπώνοντας τις αμφιβολίες της για το πώς μπορεί να λειτουργήσει έτσι η κάμερα που όπως ισχυρίζονται οι Αρχές γράφει όταν υπάρχει κίνηση.

«Το κορίτσι δεν έκανε ούτε βήμα, γιατί δεν καταγράφηκαν οι προηγούμενες μαχαιριές», είπε σχετικά η Έλενα Τζούλη και επεσήμανε ότι, «το υλικό που πήρα δεν άνοιγαν τα βίντεο κι εκείνη είχε δυσκολία να τα ανοίξει».

«Αν ήταν όλες οι μαχαιριές, θα είχε καταφανεί η ολιγωρία του φρουρού και των αστυνομικών που έδιωξαν την Κυριακή», παρατήρησε και συμπλήρωσε ότι, ζητήθηκε το υλικό από τις κάμερες όλης της γειτονιάς.

«Το κορίτσι βγάζοντας αίμα από το στόμα, ξεψυχούσε μπροστά στον φρουρό», κατέληξε κατηγορώντας τους αστυνομικούς για ολιγωρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε απεργιακο κλοίο η χώρα

Ισραήλ - Ιράν: Σχέδιο για χτύπημα στα πυρηνικά

Βόλος: Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης (εικόνες)