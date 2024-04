Παράξενα

Λασίθι: Έστησε καρτέρι στον σύντροφο της πρώην του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροβολισμοί «έπεσαν» στο Λασίθι. Πως ο άνδρας που πυροβόλησε τραυματίστηκε στο κεφάλι.

-

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, προχώρησαν αστυνομικοί της Υ.Α. Αγίου Νικολάου νωρίς το πρωί της Τρίτης 16-4-2024.

Όπως προέκυψε, ο 57χρονος που είχε μαζί του όπλο, πυροβόλησε έναν 51χρονο, ο οποίος από τα στοιχεία δεν φέρεται να τραυματίστηκε, ωστόσο πρόλαβε να χτυπήσει τον 57χρονο στο κεφάλι, πριν τραπεί σε φυγή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο 51χρονος αναζητείται από τις αρχές.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, πρόκειται για σκηνικό ερωτικής αντιζηλίας, αφού ο 57χρονος είναι πρώην σύντροφος της συντρόφου σήμερα του 51χρονου. Επιπλέον, ο φερόμενος ως δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, έξω από το σπίτι του και τον αιφνιδίασε, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

«Φως» θα ρίξουν τα υλικά από τις κάμερες ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες στο Ντουμπάι από τις σφοδρές νεροποντές - Το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε λίμνη (εικόνες)

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: “Γιατί έχει καταγραφεί μόνο η τελευταία μαχαιριά;”

Λοβέρδος: Ο στόχος των Ευρωεκλογών, το “αδιευκρίνιστο ΠΑΣΟΚ” και οι δυσαρεστημένοι του Μητσοτάκη (βίντεο)