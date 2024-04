Life

“Η Μάγισσα” - Επίλογος: Τι κρατάνε από το ταξίδι τους οι ήρωες; (βίντεο)

Αποχαιρετισμός για μια δυνατή παρουσία στον τηλεοπτικό αέρα και πρωτιά στη μάχη της τηλεθέασης.

«Ένας παλιός μύθος λέει πως μέσα σε κάθε άνθρωπο βρίσκονται δύο λύκοι. Ο ένας εκπροσωπεί καθετί καλό σ΄ αυτόν τον κόσμο και ο άλλος καθετί κακό. Και βρίσκονται σε μια αέναη σύγκρουση. Ο λύκος που νικάει είναι ο πιο καλά ταϊσμένος. Πίσω σε εκείνες τις μέρες, κοντά στις πύλες του Άδη σ’ ένα μικρό κομμάτι γης, που ονομάζεται Μάνη, οι λύκοι πήραν τη μορφή δύο γυναικών. Μιας σκοτεινής μάγισσας και ενός διορατικού κοριτσιού»...

Τον συγκλονιστικό του επίλογο έγραψε τη Δευτέρα 15 Απριλίου, ο μύθος που χώρεσε μέσα του την αιώνια πάλη μεταξύ του κακού και του καλού, του ψέματος και της αλήθειας, της αδικίας και της δικαιοσύνης, του μίσους και της αγάπης, της αμφιβολίας και της πίστης, της προδοσίας και της αφοσίωσης, της εκδίκησης και της συγχώρεσης.

H «Μάγισσα» έριξε αυλαία με ένα καθηλωτικό επεισόδιο, όπου οι ήρωες ελευθερώθηκαν από τα δεσμά τους και το οποίο γέννησε νέα ερωτηματικά.

Από το πρώτο επεισόδιο, η «Μάγισσα» είχε θερμή υποδοχή από τους δημοσιογράφους και τους τηλεθεατές. Συζητήθηκε, αγαπήθηκε, προκάλεσε έντονα συναισθήματα.

Η παρουσία της ήταν δυνατή όχι μόνο στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά και στη μάχη της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 25.09.2023 έως και 15.04.2024, η υψηλών προδιαγραφών σειρά του ΑΝΤ1 ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας πρωτιά με μέσο όρο σεζόν 17,9% και υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 1,1 μονάδες.

Τη «Μάγισσα» παρακολουθούσαν σταθερά, έστω και για 1’ στο σύνολο του κοινού, κατά μέσο όρο περίπου 1.540.000 τηλεθεατές, ενώ σε όλες τις πλατφόρμες του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, από την έναρξη της σεζόν, η «Μάγισσα» ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια views.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε, όμως, και στα Social Media. Στο Χ (Twitter), το hashtag #Magissa βρισκόταν σε κάθε επεισόδιο στις πρώτες θέσεις των trends, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς, αλλά και για πολλές ώρες μετά, ενώ στα official account της «Μάγισσας» 4.000.000 μοναδικοί χρήστες είδαν σχετικό περιεχόμενο.

Αποχαιρετώντας τη «Μάγισσα», συναντάμε μια τελευταία φορά τους ήρωές της για να μάθουμε τι κρατάνε από το δικό τους ταξίδι:

Λασκαραίοι:

Γερακάρηδες:

Ήρωες από τους πύργους:

Η δυνατή ιστορία της «Μάγισσας» έφτασε στο τέλος της. Τίποτα, όμως δεν τελειώνει αν δεν ξεφυλλίσεις την πρώτη σελίδα, αν δεν ξετυλίξεις το νήμα από την αρχή. Και η αρχή έρχεται τον Οκτώβριο στον ΑΝΤ1 με τη «Μάγισσα, φλεγόμενη καρδιά».

Πρωταγωνίστησαν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

