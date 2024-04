Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ και Μπάγερν στα ημιτελικά

Με “ήρωα” τον Λούνιν η Ρεάλ Μαδρίτης “αποκαθήλωσε” στα πέναλτι την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Κίμιχ έστειλε την Μπάγερν στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

Με... ήρωα απ' το πουθενά τον Αντρέι Λούνιν, ο οποίος έκανε σωρεία «μεγάλων» επεμβάσεων στα 120 λεπτά της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, αλλά πάνω απ' όλα απέκρουσε δύο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα», η Ρεάλ Μαδρίτης «λύγισε» την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Μάντσεστερ Σίτι στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με 4-3 στα πέναλτι (κανονική διάρκεια και παράταση 1-1) και την «αποκαθήλωσε», κυνηγώντας πλέον το δικό της 15ο τρόπαιο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Όπως η Σίτι «έριξε» πέρσι απ' την κορυφή την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 Ρεάλ, έτσι και φέτος ήταν η σειρά της «βασίλισσας» για να πάρει τη... ρεβάνς και να κερδίσει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, όπου θα βρει μπροστά της την Μπάγερν Μονάχου. Έχοντας μαζί της και μία τρομερή παράδοση, καθώς και στις 6 περιπτώσεις στο παρελθόν που απέκλεισε πρωταθλήτρια Ευρώπης, στη συνέχεια πήρε εκείνη το «στέμμα».

Η Ρεάλ μπήκε στο ματς με εμφανή διάθεση να «χτυπήσει» στην κόντρα και πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο 12ο λεπτό, όταν με πέντε πάσες βγήκε στην αντεπίθεση κι απ' τη χαμηλή σέντρα του Βινίσιους προς τον Ροντρίγο, ο τελευταίος με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Έντερσον.

Από εκεί και πέρα, η Σίτι κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο, αλλά δεν έβρισκε τις λύσεις απέναντι στην άριστα οργανωμένη άμυνα της «βασίλισσας». Στο 17' από φάση διαρκείας ο Χάαλαντ σημάδεψε με κεφαλιά το οριζόντιο δοκάρι του Λούνιν (στη μοναδική φάση που έκανε αισθητή την παρουσία του στον αγώνα ο Νορβηγός), ενώ στη συνέχεια ο Μπερνάρντο Σίλβα ολομόναχος πλάσαρε άουτ.

Ο Λούνιν είχε διαρκώς «απαντήσεις» με μεγάλες αποκρούσεις στις προσπάθειες των Ντε Μπρόινε (27'), Γκρίλις (36', 47', 70'), Φόντεν (53'), όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο 76' όταν από κακό διώξιμο του Ρούντιγκερ ο Ντε Μπρόινε δεν αστόχησε απ' τα πέντε μέτρα ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στην παράταση τα δεδομένα δεν άλλαξαν. Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να έχει την κατοχή (64%) και να πιέζει, έχοντας 34 τελικές έναντι 8 της Ρεάλ, όμως οι «μερένχες» (που έχασαν με τραυματισμούς τους Βινίσιους και Καρβαχάλ) κράτησαν με... νύχια και με δόντια το 1-1, προκειμένου να στείλουν τον αγώνα στα πέναλτι.

Εκεί «μίλησε» δύο φορές ο Λούνιν που έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στις εκτελέσεις των Μπερνάρντο Σίλβα και Κόβατσιτς, με τον Ρούντιγκερ να ευστοχεί στο τελευταία πέναλτι των Μαδριλένων και να τους οδηγει στους «4».

Η σειρά των πέναλτι:

Άλβαρεζ: 1-0

Μόντριτς: απέκρουσε ο Έντερσον

Μπερνάρντο Σίλβα: απέκρουσε ο Λούνιν

Μπέλινγχαμ: 1-1

Κόβατσιτς: απέκρουσε ο Λούνιν

Βάθκεθ: 1-2

Φόντεν: 2-2

Νάτσο: 2-3

Έντερσον: 3-3

Ρούντιγκερ: 3-4

Ο Κίμιχ έστειλε την Μπάγερν στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

Έπειτα από τρεις σερί αποκλεισμούς στην προημιτελική φάση του Champions League (2021 από την Παρί ΣΖ, 2022 από τη Βιγιαρεάλ, 2023 από τη Μάντσεστερ Σίτι), η Μπάγερν νίκησε την Άρσεναλ στην «Allianz Arena» με 1-0 και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου αγώνα στο «Emirates», προκρίθηκε στους ημιτελικούς για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια και την τελευταία χρονιά που κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι δύο ομάδες ήταν πολύ προσεκτικές στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας ελάχιστα ρίσκα στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να μην δώσουν την ευκαιρία η μία στην άλλη για να κάνει πρώτη τη «ζημιά». Οι Βαυαροί είχαν την πρώτη μεγάλη στιγμή με τον Μουσιάλα στο 24', αλλά ο Ράγια έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά.

Στο 31' ήταν η σειρά του Νόιερ για να κάνει μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Μαρτινέλι, ενώ στο 47' ο Γκορέτσκα «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι των «κανονιέρηδων». Στο 63' ήρθε το γκολ για την Μπάγερν, όταν από εξαιρετική σέντρα του Γκερέιρο, ο Κίμιχ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, κάνοντας το 1-0 για τη γερμανική ομάδα.

Η Άρσεναλ δεν είχε πολλές δυνάμεις για να ψάξει γκολ ισοφάρισης και να οδηγήσει τον αγώνα στην παράταση, με την Μπάγερν να κάνει εξαιρετική διαχείριση και να φτάνει εντέλει στη νίκη και την πρόκριση στους «4», βρίσκοντας... αποκούμπι στο Champions League, μετά από μία «τραυματική» σεζόν στην Bundesliga.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των δεύτερων προημιτελικών του Champions League:

Ντόρτμουντ-Ατλέτικο Μαδρίτης: 4-2 (34΄ Μπραντ, 39΄ Μάατσεν, 71΄ Φούλκρουργκ, 74΄ Σάμπιτσερ - 49΄ αυτ. Χούμελς, 64΄ Κορέα) / Α' Αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Ντόρτμουντ με συνολικό σκορ 5-4

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν: 1-4 (12΄ Ραφίνια - 40΄ Ντεμπελέ, 54΄ Βιτίνια, 61΄ πέν. 89΄ Μπαπέ) / Α' Αγ. 3-2: Προκρίθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν με συνολικό σκορ 6-4

Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ: 1-0 (63΄ Κίμιχ) / Α' Αγ. 2-2: Προκρίθηκε η Μπάγερν Μονάχου με συνολικό σκορ 3-2

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης: 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ. (76΄ Ντε Μπρόινε - 12΄ Ροντρίγο) / Α' Αγ. 3-3: Προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 στα πέναλτι

