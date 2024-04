Life

“The 2night Show” – Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η μετανάστευση, το παρατσούκλι και το… “ευχάριστο ατύχημα” (βίντεο)

Ο γνωστός στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση για τις εμπειρίες της ζωής του.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show" την Τετάρτη 17.04. Μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας αναφέρθηκε στους γονείς και τον αδερφό του, ενώ αποκάλυψε για πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο πήρε το όνομα του.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Βρυξέλλες, παιδί μεταναστών. Έμεινα εκεί μέχρι τα 16-17. Ήταν ήρωες και οι δύο. Παρότι με την μητέρα μου είχα καλή σχέση, με τον πατέρα μου δεν είχα καλή σχέση. Δεν τα βρήκαμε ποτέ αλλά προσπάθησα να τον δικαιολογήσω, γιατί από κάποια ηλικία και μετά συνειδητοποίησα ότι ακόμα και τα παιδιά που δεν τα έχουμε πάει καλά με έναν από τους δυο γονείς, πρέπει μέσα μας να τους κατανοήσουμε και να τους δικαιολογήσουμε.

Επειδή με τον πατέρα μου ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, όταν άρχισα να το κάνω, συνειδητοποίησα ότι πολλά από τα πράγματα που είχε, τα οποία ήταν ενοχλητικά για όλη την οικογένεια και όχι μόνο για μένα, έδειχναν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να είχε κάνει οικογένεια. Επειδή ήταν μπερμπάντης δεν έπρεπε να κάνει οικογένεια. Του μοιάζω και γι’ αυτό δεν ήθελα να κάνω οικογένεια! Οι γονείς μου έχουν πεθάνει και οι δύο.

Ο αδερφός μου έφυγε ξαφνικά το 2014. Οι γονείς μου έζησαν την απώλεια του παιδιού τους. Το 2018 έφυγε ο πατέρας μου και η μητέρα μου το 2021. Με τον αδερφό μου τα πηγαίναμε καλά, παρότι είχαμε 10 χρόνια διαφορά ηλικίας. Δηλαδή να πω κάτι, για το οποίο κάποιοι θα πουν γιατί δεν έγινε, είμαι από τις περιπτώσεις που έχουν γλιτώσει την έκτρωση. Ήμουν λίγο το “ατύχημα” που προέκυψε δέκα χρόνια αργότερα, ευτυχώς με κράτησαν και εκεί οφείλεται και το όνομα μου.

Είχε κλειστεί να πάει η μαμά για την έκτρωση στις Βρυξέλλες αλλά την παραμονή είδε τον παππού μου στον ύπνο της να κρατάει ένα παιδάκι και να είναι στην κορυφή μιας σκάλας. Και να της λέει “Νίκη, να το πετάξω ή να το κρατήσω;”. Ήταν να πάρω το όνομα αυτού του παππού, θα με έλεγαν Θωμά, αλλά τελευταία στιγμή πήρα το παρατσούκλι του γιατί αυτός ήταν ψαράς. Στη Μυτιλήνη, από όπου κράταγε η μητέρα μου, φημίζονται για τα παρατσούκλια και τον φώναζαν "μπαρμπα-Ποσειδώνα". Αντί να πάρω το όνομα του παππού, πήρα το παρατσούκλι. Δεν τα έχω ξαναπεί κιόλας αυτά ποτέ» εξομολογήθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

