Πολιτική

Ευρωεκλογές - Μητσοτάκης: Συνάντηση με Μέτσολα και Τουσκ (εικόνες)

Τι συζήτησε o Πρόεδρος της ΝΔ με τον Πολωνό ομόλογο του και την Πρόεδρο της Ευρωβουλής, ενόψει της κάλπης της 9ης Ιουνίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στις Βρυξέλλες με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και συζήτησαν για τα θέματα της Συνόδου Κορυφής και τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το Μαξίμου, οι κ. Μητσοτάκης και Τουσκ ήταν αυτοί που υπέγραψαν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η Ρομπέρτα Μέτσολα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην προεκλογική καμπάνια της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή να εκτονωθεί, να μην επεκταθεί, αλλά και να μη λάβει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης εξέπεμψε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανέλαβε την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης, που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν στη δήλωση του προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει περιφερειακή σύγκρουση» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

