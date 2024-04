Πολιτική

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης: ο Αυτιάς, οι “ακροδεξιοί διάσημοι” και το “θαύμα” στην βάπτιση του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με βαριές εκφράσεις στον Γιώργο Αυτιά. Τι είπε για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, την Ομογένεια, τον γάμο του και τις αναφορές στον άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη που προκάλεσαν αίσθηση.

-

Για όλους και για όλα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, λίγες ώρες μετά από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου είχε σειρά επαφών και συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απαντώντας σε ερωτήματα, έστρεψε τα πυρά του κατά του Γιώργου Αυτιά, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις.

Κληθείς να σχολιάσει την φράση του Γιώργου Αυτιά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, ότι «όλη η Ομογένεια ψηφίζει ΝΔ», ο Στέφανος Κασσελάκης είπε «δεν έχω αυτήν την εντύπωση από την Ομογένεια και να ξέρετε ότι έχει ενοχληθεί η Ομογένεια από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μένα περί “εισαγόμενου” αρχηγού».

Έχοντας στο στόχαστρο τον Γιώργο Αυτιά, είπε ότι «είναι πολύ καλός στο να παρουσιάζει μια εικόνα λαϊκίστικα. Αν παρακολουθήσει κανείς εικόνες πριν από την παρέλαση, θα δει ότι έχω καλή σχέση με την Ομογένεια και οι ίδιοι ελπίζουν ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε μια αλλαγή στην Ελλάδα, γιατί οι ίδιοι πιστεύουν ότι τους θεωρούν ή θύματα ή ψήφους».

Χαρακτήρισε ως «χουντικό» το σύνθημα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» που προτάσσει στις τοποθετήσεις του ο Γιώργος Αυτιάς, συμπληρώνοντας πως «Αν ο καθένας εκμεταλλεύεται το όνομα της πατρίδας για να παριστάνει τον πατριώτη, αυτό δεν λύνει τα προβλήματα του τόπου».

Κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική για τους υποψήφιους της ΝΔ, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «Από την μια ο πολίτης έχει να τσεκάρει κουτάκια με ακροδεξιούς celebrities (μτφ. διάσημους) και από την άλλη μεριά έχεις μια ομάδα από επαγγελματίες και ανθρώπους που προέρχονται από την κοινωνία».

Αναφορικά με τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, που ένα κόμμα και δη η αξιωματική αντιπολίτευση, δίνει το δικαίωμα στον λαό να επιλέξει τους υποψήφιους του και δεν το φοβάμαι, σέβομαι την κρίση των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν και κάτι να πουν, κανείς δεν είναι τυχαία εκεί που είναι και όλοι πρέπει να αποδείξουν αν αξίζουν την θέση στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να χλευαστεί, όμως πολλοί έχουν εργαστεί πολύ για να είναι εκεί, μεταξύ των υποψήφιων ευρωβουλευτών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, που θα παρουσιάσει το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή στις 19:00, συνέχισε αναφέροντας ότι «το μήνυμα του ψηφοδελτίου είναι ένα μήνυμα αξιοκρατίας, ανανέωσης και ότι μια νέα, φρέσκια ομάδα θα μπορέσει να φέρει αλλαγές στην Ελλάδα για να την κάνει μια χώρα της προόδου και την ΕΕ μια Ένωση της προόδου και όχι Ένωση κακών λύσεων, όπως πχ. στο Προσφυγικό. Ο δικός μου ρόλος θα είναι να αναδείξω αυτά τα λαμπρά μυαλά και ο Έλληνας και η Ελληνίδα να επιλέξει».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε για τις αναφορές του, κατά την συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στον άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη και στο «θαύμα» με τον σταυρό από το λάδι που σχηματίστηκε στην κολυμπήθρα ενώ βαπτιζόταν, οι οποίες προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση και κατά πολλούς συνιστούν μια «στροφή» του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων από τα δεξιά.

«Το μόνο θαύμα που υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί στα πόδια του και έχει αναστηθεί μετά από όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και είμαι υπερήφανος για ότι έχουμε πετύχει», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Εξήγησε ότι «προφανώς δεν προβλήθηκε όλη η συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής», αναφέροντας ότι «η συζήτηση ξεκίνησε καθώς είδε ότι υπήρχε μια εικόνα του άγιου Ιάκωβου Τσαλίκη στο γραφείο του κ. Ελπιδοφόρου», ο οποίος είπε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν ο πνευματικός του, ήταν ο μέντορας του και είχε περάσει πολύ χρόνο μαζί του». Τόνισε πάντως ότι «επειδή υπάρχει ένας δεσμός με έναν από τους νεότερους αγίους της Εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι αλλάζω την πλατφόρμα. Από τον Αύγουστο έχω πει για τους διακριτούς ρόλους Κράτους και Εκκλησίας».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ακόμη ότι «δεν είναι η ΝΔ που μπορεί στην Ευρώπη να διεκδικήσει το περισσότερο όφελος για τα συμφέροντα της Ελλάδας» και ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περισσότερη αξιοπιστία για να διεκδικήσει από την ΕΕ».

Ρωτήθηκε τέλος για τον γάμο του με τον Τάιλερ Μακμπέθ και το κατά πόσον έχει αναλάβει η μητέρα του τις προετοιμασίες, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας πάντως ότι «οι δυο μας οργανώνουμε τον γάμο μας, αν και δεν έχουμε χρόνο για αυτό».

Σε δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ρωμανού, το βράδυ της Τετάρτης, με αφορμή ανάλογες δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη αναφέρεται «Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ο κ. Κασσελάκης επιλέγει να σχολιάσει διχαστικά, το αυτονόητο δικαίωμα του να αναφέρεται στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, εντάσσοντάς το στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, την ίδια στιγμή ουσιαστικά απαγορεύει στους πολιτικούς του αντιπάλους να κάνουν το ίδιο, στοχοποιώντας τους! Και προκειμένου να τα «πιάσει» όλα πετάει και έναν διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας! Για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, η υποκρισία περισσεύει!».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πολικός αεροχείμαρρος φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς

Βραζιλία: Πήγε τον... νεκρό θείο της σε τράπεζα ως... εγγυητή για δάνειο (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μετά την επίθεση από τον σύζυγο της