Κασσελάκης: Συναντήσεις με Ελπιδοφόρο και αξιωματούχους των ΗΠΑ

Όλα τα θέματα που συζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις συναντήσεις που είχε κατα τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο είχε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, που έγινε σε εξόχως θετικό κλίμα τέθηκαν τα εθνικά θέματα, ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ομογένειας και Ελληνικού κράτους, καθώς και ζητήματα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φυσικά την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τη χαρά του που ένας ομογενής ανέλαβε μια τόσο σημαντική θέση στο ελληνικό κράτος.

«Με χαρά υποδέχθηκα στην Αρχιεπισκοπή μας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη, ένα παιδί της Ομογένειάς μας, που σέβεται και εκτιμά το ρόλο της Εκκλησίας μας. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στην προσπάθειά του για πρόοδο της αγαπημένης μας Ελλάδας» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Ο κ. Κασσελάκης συμμετείχε σε γεύμα εργασίας με οικονομικούς και επενδυτικούς φορείς, συναντήθηκε με την ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και παραβρέθηκε στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Ηνωμένων Πολιτειών στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Σε συνέχεια των προγραμματισμένων συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης στην Αμερική όπου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα βρέθηκε χθες με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Ρο Κάνα και την 1η Βοηθό ΥΦΥΠΕΞ για Ευρωπαϊκά και Ευρασιατικά ζητήματα, Πρέσβειρα Γιούρι Κιμ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά το τέλος της συνάντησης δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η συνεργασία βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο χάρη στην διαδικασία που άρχισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν οκτώ χρόνια. Είναι μια σχέση που πρέπει να καλλιεργηθεί στην βάση των κοινών αξιών που έχουμε οι Η.Π.Α. και η Ελλάδα, των αξιών της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της ειρήνης.

Ήμουνα ξεκάθαρος με την κ. Kim και γενικότερα με τους βουλευτές τους οποίους συνάντησα νωρίτερα στο Κογκρέσο ότι η Ελλάδα πρέπει να εργαστεί για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός. Για να παύσει το αιματοκύλισμα στην Γάζα και να μπορέσει ο απλός κόσμος που ξυπνά κάθε μέρα με το άγχος της επιβίωσης να μπορεί να αισθανθεί ότι υπάρχει μια διαδικασία για μόνιμη λύση στην βάση των συνόρων του ΟΗΕ το 1967. Η κλιμάκωση δεν είναι λύση, η κλιμάκωση φέρνει κλιμάκωση και αιματοκύλισμα. Άρα ήμουνα πολύ ξεκάθαρος για τη θέση μας για την Μέση Ανατολή.

Από εκεί και πέρα στην συνάντηση μας ανέπτυξα την δική μου πρόταση για την Ελλάδα, πρόταση για μια προοδευτική χώρα που διαχειρίζεται τις προκλήσεις με ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Μέσα σε αυτές τις προκλήσεις συμπεριλαμβάνεται προφανώς και το θέμα του προσφυγικού, όπου συνεχίζουμε να διεκδικούμε υποχρεωτική αλληλεγγύη από την Ευρώπη. Δε μπορεί η Ελλάδα να μετατραπεί από χώρα υποδοχής σε χώρα μόνιμης παραμονής μεταναστών για ένα τίμημα που προσφέρει η Ευρώπη κατά κεφαλήν, όπως προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής ηγεσίας.

Αναφέρθηκε επίσης στα διάφορα κοινωνικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Πολλά από τα ζητήματα όπως είναι τα ζητήματα κόστους διαβίωσης, καθημερινότητας, στέγασης, είναι κοινά μεταξύ των αστικών κέντρων στην Αμερική, στην Ελλάδα. Υπάρχουν λύσεις που έχουν εφαρμοστεί και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και που μπορούν να συμπτυχθούν, με την κατάλληλη κυβερνητική παρέμβαση, σε ένα αποτελεσματικό προοδευτικό πλάνο. Πλάνο το οποίο να μπορεί να αντιπαρατεθεί στην άνοδο της ακροδεξιάς που και οι ΗΠΑ βιώνουν αυτή τη στιγμή και σίγουρα η Ευρώπη βλέπει να συντελείται με φόντο τις ευρωεκλογές.

Είναι σημαντικό να έχει επαφή το Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική, και σίγουρα το προοδευτικό κομμάτι του, με το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που να μπορεί να αντιταχθεί στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Για τα ελληνοτουρκικά

Επιπλέον έγινε συζήτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξήγησα την θέση την οποία ήδη έχω αναλύσει εκτενώς: είμαστε 100% υπέρ του θετικού διαλόγου με την Τουρκία, τον οποίο διάλογο υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον άρχισε το 2016.

Για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας

Η χώρα μας έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς και ο τρόπος με τον οποίο συνεισφέρει στις ευρύτερες γεωπολιτικές ανάγκες, εκτός των συνόρων μας, πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις δυνατότητες μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξήγησα ότι δεν είμαι υπέρ της αποστολής αμυντικού εξοπλισμού σε τρίτες χώρες αλλά υπέρ της παροχής όποιας άλλης ανθρωπιστικής και υποστηρικτικής βοήθειας μπορούμε να προσφέρουμε.

Για την ακύρωση της συνάντησης με τον διευθυντή του American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC)

Από την στιγμή που φάνηκε ότι, παρά τις ενστάσεις και τις παροτρύνσεις και της κυβέρνησης εδώ στην Ουάσιγκτον και πολλών κυβερνήσεων στην Ευρώπη, το Ισραήλ δεν έχει την διάθεση να αποκλιμακώσει την κατάσταση και αντ’ αυτού να προμηνύει ότι θα αντιδράσει και θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση, προφανώς είναι στοιχείο που και εγώ το συλλογίστηκα στον χρονισμό της συνάντησης αυτής. Δεν είναι μια συνάντηση που θα έδινε το σωστό μήνυμα αυτή τη στιγμή.

Για το Κυπριακό

Το Κυπριακό για εμάς είναι στο επίκεντρο και των Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων και των Ευρω-Τουρκικών σχέσεων. Δε νοείται Ελληνο-Τουρκικός διάλογος χωρίς το Κυπριακό στην βάση της ατζέντας. Παρότρυνα την γραμματεία εδώ στο Υπουργείο να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις στη βάση του Κραν Μοντανά το 2017. Η πρόοδος στο θέμα αυτό είναι σημαντική όχι μόνο για τις Ελληνο-Τουρκικές ή της Ευρω-Τουρκικές σχέσεις αλλά και για τις ίδιες τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Πολύ απλά δε μπορούμε να συζητάμε για διεύρυνση της συνεργασίας αν δεν υπάρχει έμπρακτη στήριξη στην επίλυση του Κυπριακού.

