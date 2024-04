Πολιτική

Κασσελάκης: Η δεξιά καπηλεύεται πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια (βίντεο)

Τι ανέφερε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τους επικριτές του σχετικά με τις δηλώσεις για τη βάπτισή του, αλλά και για τον Γιώργο Αυτιά.

Απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχεται για την αποκάλυψή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο σχετικά με την εμφάνιση οιωνού στη βάπτισή του, ως ορθοδόξου χριστιανού, αλλά και σαφή κριτική προς τις αναφορές του υποψήφιου της ΝΔ Γιώργου Αυτιά στο σύνθημα «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης, με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Κασσελάκης στην ανάρτησή του διακήρυξε το τέλος «της καπηλείας του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας», όπως την ανέφερε, από την δεξιά. Παράλληλα, χαρακτήρισε «χουντικό τρόπο διαφήμισης πατριωτισμού» το παραπάνω σύνθημα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και στις εκμυστηρεύσεις μου, στις αφηγήσεις μου, στις προσωπικές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή μου, είμαι ο εαυτός μου. Ξέρετε πια την καρδιά μου. Απέναντι, αυτοί που πάντα φωνάζουν.

Όταν παρέλασα, επειδή νομίζουν ότι τους ανήκει η πατρίδα. Όταν είπα το πιστεύω στη Νέα Υόρκη, επειδή πιστεύουν ότι τους ανήκει η θρησκεία. Και φυσικά, πάντα τούς ανήκει η οικογένεια. Όταν με την πολιτική τους, κάνουν αδύνατο σε νέο κόσμο, να αρχίσει οικογένεια.

Λοιπόν, σας έχω νέα. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Η διαίρεση των Ελλήνων από τη Δεξιά, τελειώνει εδώ.

Οι προοδευτικοί άνθρωποι έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα τους.

Οι προοδευτικοί άνθρωποι πασχίζουν καθημερινά για τα παιδιά τους.

Οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προσωπικό δικαίωμα στην πίστη τους.

Τι σημαίνει πρόοδος; Ότι δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου με χουντικά συνθήματα όπως οι Αυτιάδες αυτού του τόπου.

Τι σημαίνει πρόοδος; Όταν μπορεί μέσα σου να πιστεύεις βαθιά, αλλά ως πολίτης πιστεύεις επίσης βαθιά στον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας. Με διάλογο, με αγάπη, με συναίνεση. Ξεκινάμε για την πρόοδο».

