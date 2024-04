Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής - Μέση Ανατολή: Εκκλήσεις για να μην κλιμακωθεί η κρίση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβους για επέκταση της κρίσης με επίκεντρο την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ εξέφρασαν οι "27" ηγέτες της ΕΕ. Τι ζήτησαν από όλες τις πλευρές.

-

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

Στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή που υιοθέτησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες χθες Τετάρτη αργά το βράδυ επισημαίνονται τα εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά και κατηγορηματικά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ κι επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ισραήλ και τη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην περιφερειακή σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ιράν και τους πληρεξουσίους του να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις και προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι η ΕΕ θα λάβει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ιράν, ιδίως σε σχέση με τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους πυραύλους. Τονίζουν, ακόμη, ότι «η ΕΕ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη συμβολή στην αποκλιμάκωση και στην ασφάλεια στην περιοχή».

Συγχρόνως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με συμμάχους και εταίρους του για να τερματιστεί χωρίς καθυστέρηση η κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και ζητεί την εφαρμογή της απόφασης 2728 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προβλέπει «άμεση κατάπαυση του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων, καθώς και την παροχή πλήρους, ταχείας, ασφαλούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια» για τους Παλαιστίνιους που την έχουν ανάγκη. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη «διαρκή βιώσιμη ειρήνη βασισμένη στη λύση των δύο κρατών».

Για τον Λίβανο, οι ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν στα συμπεράσματά τους ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους προκειμένου «να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και ιδίως στον Λίβανο». Υπενθυμίζεται η ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λιβανικό λαό και αναγνωρίζονται οι δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο Λίβανος στο εσωτερικό και ως αποτέλεσμα των περιφερειακών εντάσεων. Αναφέρεται, επίσης, ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα του Λιβάνου, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης της υποστήριξης στις ένοπλες δυνάμεις του.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της ΕΕ να υποστηρίξει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής που έχουν ανάγκη, καθώς και την παροχή υποστήριξης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρεμπορίας. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες για ασφαλείς, εθελοντικές, αξιοπρεπείς επιστροφές Σύρων προσφύγων, όπως ορίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και αποφάσισαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.

«Οι κυρώσεις κατά του Ιράν είναι σαφές μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε» σημείωσε προσθέτοντας ότι σκοπός είναι η προστασία των αμάχων, ενώ παράλληλα οι 27 ζητούν απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ταυτόχρονα, ο Σαρλ Μισέλ επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» και της διανομής περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Γάζα.

Υπογράμμισε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να απομονωθεί το Ιράν. Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ θα ανταποδώσει σύντομα την επίθεση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρέπεμψε στις ανακοινώσεις της G7 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που παροτρύνουν όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση. «Αυτό είναι το σαφές μήνυμα. Αυτή είναι πραγματικά η κοινή μας θέση», επέμεινε.

Για την Τουρκία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ θέλει να αναπτύξει σταθερή σχέση και να εργαστεί με βάση σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση. Θύμισε το ζήτημα της Κύπρου, που παραμένει πάντα εξαιρετικά σημαντικό, όπως είπε.

Επιπλέον, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό και τα κράτη μέλη, ιδίως όσα έχουν περισσότερες δυνατότητες, αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η χορήγηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών.

Υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα για την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθέτει στους Μόνιμους Αντιπροσώπους, σεβόμενο τις αρμοδιότητες των σχετικών θεσμικών οργάνων, να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με τις συστάσεις της κοινής ανακοίνωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατά σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, με την επιφύλαξη πρόσθετης καθοδήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η εποικοδομητική δέσμευση της Τουρκίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση των διαφόρων τομέων συνεργασίας που προσδιορίζονται στην κοινή ανακοίνωση, αναφέρουν τα συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας. Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση και το κεκτημένο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τον διορισμό της Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, με όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει, καταλήγουν οι «27».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πολικός αεροχείμαρρος φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς

Βραζιλία: Πήγε τον... νεκρό θείο της σε τράπεζα ως... εγγυητή για δάνειο (βίντεο)

Καύσιμα: Πασχαλινή έξοδος με αμόλυβδη στα 2 ευρώ και πάνω (βίντεο)