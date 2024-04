Οικονομία

ΔΥΠΑ: Πότε καταβάλλει επίδομα ανεργίας και δώρο Πάσχα

Πώς μπορούν οι άνεργοι να δηλώσουν την παρουσία τους διαδικτυακά για να επιβεβαιώσουν ότι δικαιούνται τις παροχές.

Ξεκινά την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα θα γίνουν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τη ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2024 έως 10 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί, μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias (gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

