Μέση Ανατολή: Ο ΥΠΕΞ του Ιράν στην Κωνσταντινούπολη incognito

Γιατί θεώρησε φιλόξενο το διπλωματικό περιβάλλον της Τουρκίας μετά από τις δηλώσεις Ερντογάν.

Λίγες ημέρες μετά την αντεπίθεση που πραγματοποίησε η Τεχεράνη στο Ισραήλ την Κυριακή, έγινε γνωστό ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Hossein Amirabdollahian έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό Telegram του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Amirabdollahian συναντήθηκε με αξιωματούχους του ιρανικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, δεν είχε προηγηθεί καμία επίσημη ανακοίνωση ότι ο Amirabdullahiyan θα βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Amirabdullahiyan δεν ήρθε στην Τουρκία για επίσημη επίσκεψη. Στην επικαιρότητα επικρατεί και το ενδεχόμενο ότι ο υπουργός ενδέχεται να πραγματοποίησε τη συνάντηση την ώρα που άλλαζε αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, προέβη σε δηλώσεις, κατηγορώντας το Ισραήλ για την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν: «Η πρώτη αιτία των εντάσεων είναι ο Νετανιάχου και το αιματοβαμμένο καθεστώς του, που έφερε τις ψυχές μας στο στόμα τη νύχτα της 13ης Απριλίου».

