Life

“Ο πρώτος από εμάς": Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1. Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

-

O Άλκης, μετά από ένα έντονο επεισόδιο που έχει με την υγεία του καλεί στο τηλέφωνο τον Φίλιππο αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, καθώς για πρώτη φορά αισθάνεται τρόμο απέναντι στην αρρώστια και το τέλος που βλέπει ότι πλησιάζει.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

Sneak preview του 49ου επεισοδίου

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Κοσμάς προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πείσει τη Σοφία να μην τον διώξει από το σπίτι. Ο Νικόλας και η Έλενα ετοιμάζονται να περάσουν τη μέρα τους με τη Μελίνα. Πολλά θα εξαρτηθούν από αυτήν τη συνάντηση για την υιοθεσία της. Η αδερφή του Άλκη, η Αλίκη, απογοητεύεται από τον Στέφανο και τη στάση του. Ο Άλκης είναι στεναχωρημένος γιατί δεν ξέρει αν έχει χρόνο να γνωρίσει την ετεροθαλή αδερφή του. Είναι επίσης θυμωμένος με τον Στέφανο και τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πάνω στην Κάτια. Όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση θα του κοστίσει, μέχρι που θα χάσει κάτι πολύ σημαντικό…

Δείτε το trailer:

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαρκελώνη – Ναδάλ: Αποκλεισμός… με το καλημέρα

Ιεράπετρα: Ανατροπή στο θάνατο του 65χρονου Γερμανού

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού και οι μαρτυρίες (βίντεο)