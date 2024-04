Οικονομία

Πρατήρια καυσίμων – Σκρέκας: Συνεχείς οι έλεγχοι για αισχροκέρδεια

Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για τα καλάθια του «νονού» και του «Πάσχα».

Συνεχείς είναι οι έλεγχοι και στα πρατήρια καυσίμων και επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από την αθέμιτη κερδοφορία. Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας, σήμερα, στο Κανάλι Ένα 90.4 και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη διεθνή αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Γενικότερα για τις δράσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση σχετικά με την πάταξη της ακρίβειας, ο υπουργός επεσήμανε ό,τι έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα «καλάθια» που έχει δημιουργήσει το υπουργείο, τα οποία, όπως είπε, βοηθούν τον καταναλωτή να ψωνίζει φθηνότερα προϊόντα.

Αναφερόμενος στο «καλάθι του Πάσχα» υπογράμμισε ό,τι «θέλουμε η τιμή του οβελία να μείνει αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι, περίπου στα 10 ευρώ. Με το καλάθι του Πάσχα, δίνουμε την επιλογή στον καταναλωτή να αγοράσει φθηνά». Για το δε το «καλάθι του νονού», ο υπουργός επισήμανε ότι «θα περιλαμβάνει λαμπάδες, παπούτσια και παιχνίδια», υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει βοηθήσει πολύ τα νοικοκυριά.

Τέλος σημείωσε ότι και ο ίδιος ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει τις τιμές μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.

