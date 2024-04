Κόσμος

Ιράκ: Έκρηξη σε στρατιωτική βάση (βίντεο)

Τι ανακοίνωσε η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή για το πλήγμα που δέχθηκε σε διοικητικό κέντρο της, νότια της Βαγδάτης.

Η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή Χασντ ας Σααμπί («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), η οποία έχει ενταχθεί στον ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα ότι ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διοικητήριό της, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης.

Ένας μαχητής σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανέφεραν νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε πως η βάση έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης, ωστόσο αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος την εξαπέλυσε.

Dramatic footage from the Israeli airstrikes against an Iranian proxy group in Iraq tonight



The Islamic regime in Tehran is taking loss after loss pic.twitter.com/NgMkGsxR0H — Visegrad 24 (@visegrad24) April 20, 2024

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. «Ενημερωθήκαμε για αναφορές που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ. Αυτές οι αναφορές δεν είναι αληθείς. Οι ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ», αναφέρει ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Footage from the major Israeli airstrike against an Iranian (Islamic regime) proxy group in Eastern Iraq tonight



Via @sentdefender pic.twitter.com/JJGuGi9oGd — Visegrad 24 (@visegrad24) April 20, 2024

Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, διαβεβαίωσε πως δεν ευθύνεται το Ισραήλ.

